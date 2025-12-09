Военное сотрудничество России охватывает 90 стран, заявил Шойгу
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Военное сотрудничество России охватывает 90 стран, в его рамках за год проведено 35 международных учений, заявил в пятницу на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу.
"Мероприятия военного сотрудничества в этом году охватывали 90 стран, проведено 35 международных учений различного уровня. Наиболее масштабными из них стали "Боевое братство", "Морское взаимодействие", "Индра", - сказал Шойгу.
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22.12.2017
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