Военное сотрудничество России охватывает 90 стран, заявил Шойгу



Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. 22 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

БАЛАШИХА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Военное сотрудничество России охватывает 90 стран, в его рамках за год проведено 35 международных учений, заявил в пятницу на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу.

"Мероприятия военного сотрудничества в этом году охватывали 90 стран, проведено 35 международных учений различного уровня. Наиболее масштабными из них стали "Боевое братство", "Морское взаимодействие", "Индра", - сказал Шойгу.