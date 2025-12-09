Путин высоко оценил боеготовность российской армии
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
БАЛАШИХА (Московская обл.), 22 дек - РИА Новости. Проведенные масштабные проверки подтвердили боеготовность российской армии, заявил президент России Владимир Путин.
"Шесть масштабных проверок, проведенных в текущем году, подтвердили высокую готовность войск, способность оперативно усиливать подразделения в Арктике, создавать самодостаточные эффективные группировки на других ключевых для обороны страны направлениях", - сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ.
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22.12.2017
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