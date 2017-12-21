Минобороны продемонстрировало новый робототехнический комплекс "Кунгас"
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На оперативно-специальном сборе с должностными лицами Главного командования Сухопутных войск РФ в Подмосковье был продемонстрирован боевой робототехнический комплекс "Кунгас", сообщает Интерфакс со ссылкой на российское военное ведомство.
Минобороны РФ
На полигоне в Алабино генералы и офицеры ознакомились с современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники. Участникам сбора был также продемонстрирован многофункциональный робототехнический комплекс для решения задач обеспечения боевых действий сухопутных войск "Кунгас",
говорится в релизе.
Ранее Концерн "Тракторные заводы" сообщал, что входящее в него ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" вело разработки самоходного многоцелевого робота обеспечения боевых действий "Кунгас".
На сайте Минобороны говорилось также, что в 467-м межвидовом окружном учебном центре Западного округа (Ковров) пройдут испытания в зимних условиях еще одного боевого робота, разработанного для Сухопутных войск России – "Нерехты". Военные сообщили, что цель испытаний – определить "место боевого робота в структуре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового боя".
В марте вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью агентству анонсировал поступление в армию боевых роботов.
Задача – вывести нашего человека из сектора поражения на безопасное расстояние, но так, чтобы он сам видел врага и был способен его поразить. Наша цель – превратить военнослужащего в оператора робототехнической системы, способной выполнять любые боевые задачи,
сказал Рогозин.
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21.12.2017
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