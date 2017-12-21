Путин 22 декабря проведет заседание коллегии Минобороны и посетит академию РВСН
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
Источник: МО РФ
Также глава государства встретится с командующими войсками военных округов
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Перед заседанием коллегии Путин посетит Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Министерства обороны Российской Федерации", - сообщили в Кремле. "Глава государства ознакомится с комплексным планом развития академии как единого научно-образовательного центра РВСН", - отметили в пресс-службе.
"Также президент встретится с командующими войсками военных округов и Северным флотом", - сообщили в Кремле.
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21.12.2017
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