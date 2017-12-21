Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с командующими войсками военных округов и Северным флотом, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго декабря президент России примет участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ; Также президент встретится с командующими войсками военных округов и Северным флотом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед заседанием коллегии Путин посетит Военную академию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого и ознакомится с комплексным планом развития учебного заведения как единого научно-образовательного центра РВСН.
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21.12.2017
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