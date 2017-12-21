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ВМФ России отмечает дату спуска на воду первой в мире атомной подводной лодки с титановым корпусом проекта 661

22.12.2017 ЦАМТО 630 0
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Project_661_Anchar_001
Советская подводная лодка проекта 661 «Анчар». Источник: www.aviaspace.ru.

ЦАМТО, 21 декабря. В декабре 1959 г. в ЦКБ-16 (ныне СПМБМ "Малахит") была начата работа по созданию подводной лодки нового поколения. Ее первым главным конструктором был назначен Н.Исанин, позднее на этом посту его сменил Н.Шульженко.

Всего же к созданию этой подводной лодки было привлечено 400 предприятий ОПК.

21 декабря 1968 г. подводная лодка была спущена на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске. 31 декабря 1969 г. на ней был поднят Военно-морской флаг, и она вступила в строй.

18 декабря 1970 г. лодка показала сенсационную скорость в 44,7 узла (свыше 80 км/ч) на мерной миле в подводном положении – этот рекорд до сих пор не превзойден.

Подводная лодка была вооружена крылатыми ракетами П-70 "Аметист" и выполняла задачи в составе Северного флота. В разное время она базировалась в Западной Лице и Видяево. В 1984 г. она была выведена из эксплуатации, а в 1989 г. – исключена из состава флота.

По оценке современных ученых и кораблестроителей, проект "Анчар" являлся чрезвычайно дорогим экспериментом в истории подводного кораблестроения, но уникальные конструкторские решения, внедренные при создании этой подводной лодки, легли в основу первой массовой серии советских атомных подводных лодок с противокорабельными ракетами подводного старта проекта 670 ("Скат") с комплексом "Аметист" и проекта 670М ("Чайка") с новым комплексом П-120 "Малахит", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
21.12.2017
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Страны
Россия
Продукция
Метис
Компании
КБ-1
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
670 Скат
СФ

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