ВМФ России отмечает дату спуска на воду первой в мире атомной подводной лодки с титановым корпусом проекта 661
|
|
Советская подводная лодка проекта 661 «Анчар». Источник: www.aviaspace.ru.
ЦАМТО, 21 декабря. В декабре 1959 г. в ЦКБ-16 (ныне СПМБМ "Малахит") была начата работа по созданию подводной лодки нового поколения. Ее первым главным конструктором был назначен Н.Исанин, позднее на этом посту его сменил Н.Шульженко.
Всего же к созданию этой подводной лодки было привлечено 400 предприятий ОПК.
21 декабря 1968 г. подводная лодка была спущена на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске. 31 декабря 1969 г. на ней был поднят Военно-морской флаг, и она вступила в строй.
18 декабря 1970 г. лодка показала сенсационную скорость в 44,7 узла (свыше 80 км/ч) на мерной миле в подводном положении – этот рекорд до сих пор не превзойден.
Подводная лодка была вооружена крылатыми ракетами П-70 "Аметист" и выполняла задачи в составе Северного флота. В разное время она базировалась в Западной Лице и Видяево. В 1984 г. она была выведена из эксплуатации, а в 1989 г. – исключена из состава флота.
По оценке современных ученых и кораблестроителей, проект "Анчар" являлся чрезвычайно дорогим экспериментом в истории подводного кораблестроения, но уникальные конструкторские решения, внедренные при создании этой подводной лодки, легли в основу первой массовой серии советских атомных подводных лодок с противокорабельными ракетами подводного старта проекта 670 ("Скат") с комплексом "Аметист" и проекта 670М ("Чайка") с новым комплексом П-120 "Малахит", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
21.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.03.2017 Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
15.12.2016 Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
04.05.2016 Опережая время
22.07.2015 «Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
29.06.2015 "Малахит" всегда в цене
29.07.2014 На «Севмаше» началось строительство трех атомных подводных лодок
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года