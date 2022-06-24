Долгая дорога к «Ясеню»

Субмарины с крылатыми ракетами решают задачи мирового масштаба

Совершенствование сил и средств противолодочной борьбы, отодвинувшее рубежи нанесения субмаринами ударов по надводным кораблям (НК), быстрое развитие управляемого ракетного оружия (УРО), обеспечивающего поражение как надводных, так и береговых целей, побудили флоты ведущих стран мира обратиться к оснащению подводных лодок (ПЛ) новым видом нестратегического ракетного оружия – крылатыми ракетами (КР).

Наиболее активно работы по созданию дизель-электрических (ДПЛ), а затем атомных (АПЛ) подлодок с крылатыми ракетами (ПЛАРК) вели СССР и США. И именно в нашей стране они получили наибольшее развитие.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Первая попытка создания ПЛ с РК была предпринята вскоре после Второй мировой войны. В 1949 году по заданию Министерства судостроительной промышленности СССР (МСП) коллектив Центрального конструкторского бюро №18 (ЦКБ-18, затем ЛПМБ «Рубин», сегодня ЦКБ МТ «Рубин») под руководством Федора Каверина выполнил исследовательскую проработку нескольких вариантов ДПЛ-носителя баллистических и/или крылатых ракет.

Конструктивной особенностью ПЛ проекта П-2 должно было стать размещение в едином легком корпусе семи прочных корпусов: идея, успешно реализованная десятилетия спустя в программе «Тайфун» (ракетоносцы проекта 941). При этом в центральной и кормовой частях ПЛ, в ее легком корпусе, планировалось разместить три прочных блока-модуля со сменной полезной нагрузкой – то есть с ракетами.

Баллистические ракеты (жидкостные Р-1) должны были располагаться в четырех вертикальных модулях в центральной части ПЛ. Ракетная стрельба велась в надводном положении со стабилизированного стартового стола. Заправка окислителя (жидкого кислорода) осуществлялась непосредственно перед выполнением ракетной стрельбы.

Крылатые ракеты 10ХН (модификация ракеты 10Х «Ласточка», созданной в КБ завода № 51 под руководством Владимира Челомея) в походном положении (заправленные, но с отстыкованными крыльями) хранились в горизонтальных прочных блоках-модулях в центральной части ПЛ. Для стрельбы в корме имелась наклонная пусковая установка (ПУ) со стартовой 20-метровой дорожкой. Стрельба – в надводном положении, в корму, при помощи стартовой тележки с твердотопливными двигателями.

Количество ракет в трех модулях могло составить: баллистических – от четырех (при наличии на ПЛ других комплексов ракетного и торпедного оружия) до 12 (только БРПЛ); крылатых – от 16 (комбинированный состав вооружения) до 51 (только КР). Также имелось торпедное и артиллерийское вооружение, а в центральной части легкого корпуса в прочных контейнерах могли размещаться три сверхмалые подлодки для спецназа.

Фактически еще в конце 1940-х годов наши конструкторы глубоко проработали идею создания многоцелевой ПЛ, вооруженной различными по назначению комплексами ракетного и торпедного оружия и способной к тому же обеспечить действия спецназа. США такую задачу смогли решить лишь в новом веке – переоборудовав четыре ПЛАРБ типа «Огайо» в носители КРМБ «Томагавк» и групп сил спецопераций.

Суть этой идеи – превращение субмарины в «молот и скальпель». «Молот» – это дальнобойные ракеты, способные поражать надводные и береговые цели, а «скальпель» – группы спецназа, проникающие сквозь вражескую оборону и наносящие удар в самое ее сердце. Но вскоре работы над П-2 были прекращены: идея обогнала свое время.

Неудача постигла и работы по ДПЛ проекта 624. Предэскизную проработку ее в нескольких вариантах выполнили в 1950 году в ЦКБ-18 под руководством Федора Каверина. На субмарине (проектировавшейся на базе торпедной ДПЛ проекта 611), предполагалось разместить КР П-40 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД), разработанные в ОКБ-301 Семена Лавочкина (сегодня – НПО имени Лавочкина) для поражения береговых объектов.

КР имела полетную массу 3,2 т, длину 9 м, размах крыла 4,04 м и дальность полета порядка 300 км. На подлодке ракеты размещались с заваленными консолями крыла, что позволяло подавать их из кормового отсека через спецлюк. Одна КР находилась в контейнере в надстройке, остальные – в кормовом отсеке. Стрельба – из надводного положения.

Второй вариант подводного ракетоносца на базе ДПЛ проекта 611 получил обозначение П-611 и предназначался под КРО конструкторского бюро Георгия Бериева – КР большой дальности П-10, идейно схожей с КРМБ, которые создавались в США (комплекс «Регулус»). Ракета – ангарного хранения, перед стрельбой ее нужно было выкатывать и готовить к пуску. Дальность полета 600 км, боевое оснащение – ядерное (РДС-4).

Проект П-611 разрабатывался также ЦКБ-18 и был утвержден 30 марта 1956 года совместным решением МСП и ВМФ. На ПЛ удалось разместить лишь одну КР – она хранилась со сложенным крылом в ангаре-контейнере, установленном на палубе надстройки, в корму от ограждения рубки. Ракетная стрельба – из надводного положения. Все действия, включая предстартовую подготовку, боевой расчет выполнял дистанционно – с пультов внутри прочного корпуса ПЛ.

Под П-10 в 1956–1957 годах переоборудовали ПЛ Б-64. В сентябре 1957 года она была предъявлена на комплексные испытания и выполнила четыре пуска КР (первые два – неудачно). Затем проект закрыли. Работы по ДПЛРК проекта 642 с двумя КР прекратили уже через год. Та же судьба постигла и проект 646, прорабатывавшийся на базе ДПЛ проекта 641 в вариантах с четырьмя П-5 и двумя П-10.

Позже была предпринята еще одна попытка создания ДПЛ с крылатыми ракетами – проекта 651 (ЦКБ-18, главный конструктор Абрам Кассациер). Она стала первой, изначально разработанной как носитель КР. Эта ПЛ строилась серией в 16 единиц (переданы флоту в 1963–1968 годах). Она была вооружена мощным ракетным (четыре П-5/П-6) и торпедным вооружением.

ПЕРВЫЕ АТОМНЫЕ

Атомная энергия и совершенствование УРО позволили адмиралам обратить взор на перспективный класс субмарин – атомных, с крылатыми ракетами, способными уничтожать крупные надводные цели и береговые объекты.

В 1956 году в СКБ-143 (позднее СПМБМ «Малахит») под руководством Владимира Перегудова на базе АПЛ проекта 627А были начаты работы по ПЛАРК с одной сверхзвуковой КР П-20. Последняя разрабатывалась ОКБ-240 под руководством Сергея Ильюшина, имела массу 30 т, дальность 3–3,5 тыс. км, маршевую скорость М=3 и оснащалась ЯБЧ (3 Мт). Система управления – инерциальная с астрокоррекцией, в перспективе планировалось установить радиолокационную ГСН.

П-20 размещалась в контейнере диаметром 4,6 м и длиной 25 м за ограждением рубки ПЛ. Ракетная стрельба – из надводного положения. Старт – с лафета, устанавливаемого на контейнере, пуск – при помощи порохового ускорителя. Все процедуры были механизированы и выполнялись дистанционно, от всплытия ПЛ до ее погружения после стрельбы – не более 6,5 минуты.

Техпроект ПЛАРК был завершен к концу 1957 года. Планировалось построить опытную ПЛ проекта П-627А, а затем – 18 ПЛ улучшенного проекта 653 с двумя КР. Но командование ВМФ сделало ставку на подлодки с более компактным КРО с ракетами П-5/П-6 тактической и оперативно-тактической дальности. Тогда прекратили работы и по проектам П-627А и 653, и даже по успевшей несколько раз «слетать» П-20.

В итоге первыми серийными ПЛАРК стали корабли проекта 659, созданные в ЦКБ-18 под КР П-5, разработанные ОКБ-52 Владимира Челомея (ныне «НПО машиностроения»). Компактные размеры ракеты позволили разместить ее в контейнере со сложенным крылом, отказаться от стартовых приспособлений, ускорить процедуру стрельбы и увеличить боекомплект. Ракета имела максимальную дальность 350 км и снаряжалась ЯБЧ.

На вооружение КРО с ракетой П-5 был принят 19 июня 1959 года, его носителями стали шесть ДПЛ проекта 644 и 644-Д (две КР типа П-5 и П-5Д), шесть ДПЛ проекта 665 (четыре КР), созданных на базе ДПЛ проекта 613, а также ПЛАРК проекта 659, разработанные на базе АПЛ проекта 627 (главный конструктор – Павел Пустынцев, затем – Николай Климов). Основное вооружение последней – шесть КР П-5, размещавшихся в подъемных герметичных контейнерах в надстройке. Ракетная стрельба – из надводного положения (на подъем контейнера уходило 125 секунд), подготовка к стрельбе – дистанционно, с пульта управления.

Планом военно-морского строительства, утвержденным Президиумом ЦК КПСС 19 октября 1957 года, предусматривалась постройка 32 ПЛАРК, но в итоге ограничились пятью. Все они строились в Комсомольске-на-Амуре (ССЗ № 199, ныне Амурский судостроительный завод).

Важным шагом вперед стало поступление на флот крупной серии ракетоносцев семейства 675, работы по которым велись в ЦКБ-18. Основное вооружение новой ПЛАРК должны были составить КР П-6 с дальностью до 380 км для поражения крупных НК, а также КР П-5М с дальностью до 500 км для поражения береговых объектов. Восемь КР размещались в контейнерах, поднимавшихся в стартовое положение на угол 14 градусов. Ракетная стрельба – из надводного положения.

На «раскладушке», как прозвали новую ПЛАРК, впервые в мире реализовали возможность залповой ракетной стрельбы, причем с избирательным поражением кораблей в ордере. С учетом времени на всплытие, подготовку к пуску и сам пуск ракет ПЛАРК могла выполнить залповую стрельбу четырьмя КР в течение 15 минут, а два залпа – за 20–30 минут. При наличии нескольких носителей комплекса П-6 имелась возможность одновременного обстрела цели 12-ю КР, что позволяло преодолеть ПВО авианосных соединений ВМС США.

Обеспечить уникальные боевые возможности удалось во многом за счет новой радиолокационной системы «Успех», размещавшейся на Ту-16РЦ и Ту-95РЦ. Созданная в Киевском НИИ радиоэлектроники (затем НПО «Квант») под руководством Ивана Кудрявцева, она обеспечивала разведку и целеуказание КРО в океанской зоне. Фактически это была первая работоспособная разведывательно-ударная система.

Головная ПЛАРК проекта 675 вошла в состав Северного флота в 1963 году, за ней последовали еще 28 подлодок. Позднее комплекс П-6 заменили на П-6М, а в 1969-м ПЛАРК получили станцию «Молния» (НИИ-49) для автономного загоризонтного целеуказания КРО за счет использования тропосферного рассеивания радиоволн СВЧ-диапазона.

В 1975 году на вооружение ВМФ принимается КРО П-500 «Базальт». Здесь был использован оптимизированный алгоритм выбора главной цели в ордере. Впервые в мире реализована идея распределения целей между ракетами внутри залпа. И применена система радиотехнической защиты ракеты для увода с курса атакующих КР противоракет (разработчик – Таганрогский НИИ связи). Ракета имела стартовую массу 4,8 т, несла обычную или ядерную БЧ и на скорости М=2,5 могла преодолеть до 500 км.

Под «Базальт» были переоборудованы десять ПЛАРК проекта 675 (проекты 675МК и 675МУ), предусматривавшие также установку аппаратуры системы приема данных целеуказания от космических средств «Касатка-Б». А в конце 1980-х ПЛ приступили к перевооружению на комплекс П-1000 «Вулкан» с дальностью стрельбы 700 км (проект 675МКВ). Модернизацию успели пройти четыре подлодки.

Подводные лодки проекта 636.3 неоднократно наносили удары «Калибрами» по целям в Сирии и на Украине. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»

ПОДВОДНЫЙ СТАРТ

Важным этапом в развитии отечественных ПЛАРК стало создание КРО с подводным стартом. Это позволило радикально повысить боевой потенциал комплекса и скрытность ПЛ-носителя.

Постановление Совмина СССР по разработке первой в мире КР с подводным стартом (комплекс «Аметист» с КР П-40 с дальностью 70–80 км) было принято 1 апреля 1959 года (головной разработчик ОКБ-52). А 9 апреля был утвержден эскизный проект опытной скоростной АПЛ проекта 661 (шифр «Анчар»), работы по которой открыли в ЦКБ-16 (главный конструктор Николай Исанин, затем Николай Шульженко).

Субмарина К-162 с прочным корпусом из титанового сплава была заложена на стапеле Северного машиностроительного предприятия (СМП) в декабре 1963 года, а в 1970-м сдана в опытную эксплуатацию. На испытаниях она показала рекорд скорости подводного хода – 44,7 узла (82,8 км/ч), что превосходило скорость всех НК ВМС вероятного противника.

Основное вооружение «Анчара» – десять ПКР комплекса «Аметист». Они принимались на борт в снаряженном для старта состоянии и размещались в наклонных контейнерах – побортно вне прочного корпуса. Стрельба – из подводного положения с глубины 30 м. После выхода ракеты из контейнера включался стартовый двигатель и раскрывалось крыло. Все КР можно было выпустить в два залпа с интервалом три минуты.

Но главным носителем «Аметиста» стали АПЛ проекта 670 («Скат») со стальным прочным корпусом. Техзадание на нее в мае 1960 года получило ЦКБ-112 (позднее ЦКБ «Лазурит»; главный конструктор Владимир Воробьев). Основное вооружение – восемь ракет П-40 в ПУ контейнерного типа, установленных под углом в носовой части ПЛ вне прочного корпуса.

В 1967–1973 годах на ССЗ «Красное Сормово» построили 11 ПЛАРК проекта 670, которые в специальном доке перевозились по Волге, Мариинской водной системе и Беломорканалу в Северодвинск для достройки, испытаний и сдачи заказчику. К-43, один из атомоходов проекта 670, был сдан в аренду ВМС Индии и стал первой АПЛ индийского флота.

Развитием ПЛАРК проекта 670 стал проект 670М («Чайка»; главный конструктор Владимир Воробьев, позднее Александр Лещев) с новым КРО «Малахит» с КР П-120 с увеличенной до 150 км дальностью стрельбы. У новой ракеты с обычной или ядерной БЧ были улучшены избирательность наведения и возможности целеуказания.

На ССЗ «Красное Сормово» в 1974–1981-м построили шесть ПЛАРК проекта 670М, одну из которых позже переоборудовали под КРО «Оникс» для его испытаний.

В середине 1960-х годов прорабатывалась возможность создания на базе АПЛ проекта 705К носителя КРО «Малахит» – ПЛ проекта 686, но дальше эскизов работы не пошли.

«МЕТЕОРИТ», «ГРАНАТ» и «ГРАНИТ»

Отдельно в ряду ПЛАРК стоят корабли проектов 667АТ и 667М, созданные в рамках комплексной программы разработки стратегических КР воздушного, морского и наземного базирования.

Первая ПЛАРК создавалась под дозвуковую КРМБ для стрельбы из ТА (РК-55 «Гранат», разработчик ОКБ «Новатор»), а вторая – под более мощную сверхзвуковую ракету, стрельба которой выполнялась из специальной ПУ (П-750 «Метеорит-М», разработчик – НПО машиностроения). Оба ракетоносца проектировались на базе «стратега» проекта 667А.

РК-55 «Гранат» с КР 3М-10 с подводным стартом был принят на вооружение в 1984 году. Первыми его носителями стали ПЛАРК проекта 667АТ («Груша», проектант ЛПМБ «Рубин», главный конструктор Ошер Марголин), созданные на базе «лишних» ПЛ проекта 667А, которые выводились из состава флота по Договору об ограничении стратегических вооружений. Под программу выделили три ракетоносца – К-423, К-253 и K-395. Планы по переоборудованию еще трех атомоходов реализовать не удалось.

На северодвинском ГМП «Звездочка» у ПЛ вырезался ракетный отсек с БРПЛ, взамен его ставили новый двухотсечный блок с восемью 533-мм ТА, расположенными под углом к диаметральной плоскости корабля, а также со стеллажами для 24 ракет и устройством быстрой перезарядки. Новые отсеки изготавливались на СМП. Боекомплект «Гранатов» составлял 32 ракеты (стартовая масса 1700 кг, дальность стрельбы до 3000 км), снаряжавшихся ЯБЧ. ПЛАРК получили современные навигационные и иные системы. Последняя «Груша» была списана в 2002 году.

П-750 «Метеорит-М» со сверхзвуковой КР 3М-25 с подводным стартом и дальностью более 5000 км был начат разработкой в 1976 году. Единственным его носителем стала ПЛАРК проекта 667М («Андромеда», проектант ЛПМБ «Рубин», главный конструктор Ошер Марголин, позднее Евгений Горигледжан), созданная на базе К-420.

Техпроект ПЛАРК был разработан в начале 1979-го, а в сентябре того же года на «Севмаше» приступили к переоборудованию атомохода. Взамен отсека с БРПЛ ставилась секция большей длины, по ширине выступавшая за легкий корпус подлодки. В секции, имевшей три отсека, располагались 12 наклонных ПУ (между прочным и легким корпусами, по шесть на борт), аппаратура и помещения для экипажа. Перекомпоновали и центральный пост ПЛ. Стрельба – из подводного или надводного положения.

15 октября 1982 года ПЛАРК была спущена на воду. За время испытаний КРО «Малахит-М» было выполнено 50 пусков с наземных и погружающихся стендов, с борта ПЛАРК. Но в декабре 1989-го работа была прекращена, оборудование снято, а подлодка вновь вошла в боевой состав флота как торпедная (КС-420).

Следующим шагом стало создание КРО П-700 «Гранит» (разработчик ОКБ-52) и его носителей – подводных «противоавианосных» ракетоносцев. Тактико-техническое задание на ПЛАРК проекта 949 в 1969 году получило ЛПМБ «Рубин» (главный конструктор Павел Пустынцев, позднее Игорь Баранов).

Предусматривалась такая концепция: количество ракет в залпе одной ПЛАРК должно обеспечить гарантированное поражение авианосца в составе авианосной ударной группы (АУГ); количество ПЛАРК в составе ВМФ должно быть не менее возможного числа АУГ вероятного противника с учетом необходимого резерва; характеристики ПЛАРК должны обеспечить развертывание противоавианосных сил флота в любом районе Мирового океана с обеспечением контакта с АУГ при любых ее маневрах.

КРО «Гранит» создавался на базе сверхзвуковой КР 3М-45 стартовой массой около 7 т и дальностью до 550 км, максимальная скорость полета на большой высоте М=2,5, на малой – до М=1,5. БЧ – фугасная (750 кг) или ядерная (500 кг).

Особенностью комплекса стала система коллективного интеллекта, назначающая «ведущую» ракету в залпе и распределяющая цели между КР, чтобы облегчить преодоление систем ПВО/ПРО. «Граниты» выполняли полет на маршевом участке в режиме полного радиомолчания. Особенностями ракеты стали сложная траектория полета, высокая помехозащищенность и система отвода управляемых ракет противника.

Новая глобальная космическая система МКРЦ «Легенда» обеспечивала всепогодное наблюдение за надводными целями на всей акватории Мирового океана и выдачу целеуказания с передачей данных на носители оружия (НК и ПЛ) и наземные (корабельные) командные пункты. Головным разработчиком по системе стало ОКБ-52, но в мае 1969 года работы по ней передали ленинградскому КБ «Арсенал» имени Фрунзе.

Разработчикам удалось обеспечить «Граниту» способность гарантированно поражать широкую гамму целей – от НК всех классов до береговых объектов, причем в условиях активного радиоэлектронного противодействия и наличия сильной системы ПВО/ПРО противника. Ракеты могут выстреливаться одиночно и залпом – вплоть до всего боекомплекта и с высоким темпом.

На ПЛ ракеты размещены в 24 спаренных наклонных ПУ контейнерного типа вне прочного корпуса ПЛ по бокам ее рубки. Такое размещение придало корпусу ПЛАРК характерную расширенную форму, за что подлодки прозвали «батонами». Старт ракет – «мокрого» типа.

Планировалось построить серию из 20 ПЛАРК проекта 949, но в итоге флоту были сданы только 13 кораблей (проект 949 – два, проект 949А – 11). Начиная с третьего корпуса ПЛАРК строились по усовершенствованному проекту 949А («Антей») с дополнительным отсеком. Улучшилась внутренняя компоновка вооружения и оборудования, снизился уровень заметности.

Согласно обнародованным данным, после модернизации остающиеся в строю «Антеи» получат новые ракеты – комплексов «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон».

СМЕРТОНОСНЫЙ «ЯСЕНЬ»

Развитием концепции подводных атомоходов – носителей КР стала АПЛ проекта 885 («Ясень») и ее усовершенствованный вариант проекта 885М («Ясень-М»). Разработка осуществлялась СПМБМ «Малахит» (главный конструктор Геннадий Москалев, позднее Владимир Пялов).

Первые проработки АПЛ нового поколения были начаты в «Малахите» в 1976 году, предварительное проектирование – в 1980-м. Изначально корабль планировался с классическим торпедо-ракетным вооружением без вертикальных пусковых установок для КР. Намечалось за десять лет построить 30 субмарин.

«Однако к этому времени и в СССР, и в США были созданы крылатые ракеты большой дальности, которые могли использоваться из торпедных аппаратов многоцелевых ПЛ, – пишет Владимир Пялов. – Соответствующие проработки… были выполнены в бюро и дали основание для расширения ударного вооружения многоцелевых ПЛ за счет дополнительных торпедных аппаратов, а затем и вертикальных пусковых установок для крылатых ракет».

Эскизный проект ПЛАРК с комплексами П-800 «Оникс» (разработчик – НПО машиностроения, главный конструктор Герберт Ефремов) и РК-55 «Гранат» был готов 4 июня 1986 года, а технический – 31 августа 1988 года. В 1989 году в техпроект внесли ряд изменений.

21 декабря 1993 года в Северодвинске был заложен головной корабль – «Северодвинск» (К-329, затем – К-560). Согласно тогдашним планам, его передача флоту планировалась на 1998 год, но фактический спуск «Северодвинска» на воду состоялся только 15 июня 2010 года, а в боевой состав ВМФ он вошел 17 июня 2014 года.

ПЛАРК проекта 885/885М выполнена полуторакорпусной: легкий корпус имеется в носовой части ПЛ и в виде надстройки – за ограждением рубки. В центральной части корпуса – ракетный отсек, где вдоль бортов расположены восемь ПУ для КР «Оникс» и «Калибр-ПЛ». Все они скомпонованы в два модуля (один на каждый борт). Модуль включает четыре пакета по четыре КР каждый (общий боезапас – 32 КР). В октябре 2021 года с борта «Северодвинска» был успешно выполнен пуск новой КР «Циркон».

ПЛАРК проекта 885/885М также имеет мощное торпедное вооружение. Причем торпедные аппараты впервые на отечественных серийных подлодках размещены в центральной части корпуса – побортно под углом к диаметральной плоскости ПЛ. Сделано это по причине установки в носовой части крупногабаритной конформной сферической антенны ГАК нового поколения. Так удалось обеспечить низкий уровень помех ГАК и увеличить его поисковый потенциал.

«Мы будем иметь дело с очень серьезными потенциальными противниками, – заявил в 2014 году на симпозиуме американской Лиги подводников тогдашний руководитель программ подводного кораблестроения в ВМС США контр-адмирал Дэвид Джонсон. – Чтобы понять это, достаточно взглянуть на «Северодвинск», российский вариант атомной подлодки с крылатыми ракетами. Я настолько впечатлен данным кораблем, что попросил сделать его модель, основываясь на имеющейся несекретной информации».

Модель эту контр-адмирал Джонсон поставил в холле у своего кабинета – чтобы обращать на нее внимание всякий раз, когда идет на службу. И это самое яркое признание успеха создателей «Ясеня».

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.