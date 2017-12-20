Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин заявил, что нужно продолжать системную работу по борьбе с терроризмом

22.12.2017 РИА Новости 199 0
0
Понравилась новость?
 +1
Владимир Путин. 20 декабря 2017
Владимир Путин. 20 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нужно продолжать системную и последовательную работу по борьбе с терроризмом, укреплять границы РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно продолжать системную и последовательную работу, сохранять максимальную концентрацию. Необходимо укреплять как внешние, так и внутренние контуры антитеррористической безопасности России, вести работу по уничтожению финансовых и вербовочных сетей преступников, противодействовать попыткам экстремистов и радикалов влиять на молодежь, распространять идеологию ненависти, религиозной нетерпимости и агрессивного национализма", - сказал Путин на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности.

Путин также отметил, что благодаря органам безопасности в 2017 году был предотвращен целый ряд преступлений террористической направленности.

"В текущем году усилиями органов безопасности в России были сорваны планы по подготовке свыше 60 преступлений террористической направленности. Вы знаете, что террористы пытаются приспособиться к меняющейся ситуации. Международный терроризм сегодня - это и фанатики-одиночки, и сетевые, хорошо законспирированные структуры, и подпольные, так называемые "спящие" ячейки", - добавил президент.
20.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.12 17:33
  • 115
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 23.12 17:30
  • 9
F-35. Южная Корея может купить больше
  • 23.12 17:26
  • 11
Винтокрылый страж: улучшенная версия
  • 23.12 17:17
  • 57
Названы особенности нового перехватчика МиГ-41
  • 23.12 17:09
  • 5707
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 16:57
  • 33
Су-57 поднялся выше "Раптора"
  • 23.12 16:43
  • 34
Контракт на поставку ТЗМ для ЗРС С-500 "Прометей" может быть подписан в 2018 году
  • 23.12 16:15
  • 106
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 23.12 15:51
  • 59
Крутое пике российской промышленности
  • 23.12 15:48
  • 1
Не поддаваясь на провокации. Как Россия ответит на новую гонку вооружений
  • 23.12 14:08
  • 5
Россия предоставит Турции кредит на оплату части контракта по С-400
  • 23.12 14:06
  • 2
СМИ: США готовят план нападения на КНДР
  • 23.12 13:13
  • 17
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 23.12 12:58
  • 4
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 23.12 11:28
  • 15
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
другие обсуждаемые темы