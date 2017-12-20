Путин заявил, что нужно продолжать системную работу по борьбе с терроризмом



Владимир Путин. 20 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Владимир Путин. 20 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нужно продолжать системную и последовательную работу по борьбе с терроризмом, укреплять границы РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно продолжать системную и последовательную работу, сохранять максимальную концентрацию. Необходимо укреплять как внешние, так и внутренние контуры антитеррористической безопасности России, вести работу по уничтожению финансовых и вербовочных сетей преступников, противодействовать попыткам экстремистов и радикалов влиять на молодежь, распространять идеологию ненависти, религиозной нетерпимости и агрессивного национализма", - сказал Путин на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности.

Путин также отметил, что благодаря органам безопасности в 2017 году был предотвращен целый ряд преступлений террористической направленности.

"В текущем году усилиями органов безопасности в России были сорваны планы по подготовке свыше 60 преступлений террористической направленности. Вы знаете, что террористы пытаются приспособиться к меняющейся ситуации. Международный терроризм сегодня - это и фанатики-одиночки, и сетевые, хорошо законспирированные структуры, и подпольные, так называемые "спящие" ячейки", - добавил президент.