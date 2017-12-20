Российские пограничники получат светозвуковые гранаты и резиновые дубинки
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Российские пограничники.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пограничные органы ФСБ впервые получат на вооружение электрошокеры, светозвуковые гранаты, резиновые дубинки и другое служебное оснащение нелетального действия, соответствующий утвержденный правительством перечень спецсредств приведен в распоряжении кабмина, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень специальных средств, состоящих на вооружении пограничных органов федеральной службы безопасности", - говорится в распоряжении правительства РФ от 16 декабря 2017 года №2855-р.
Перечень, в частности, включает "наручники различного конструктивного исполнения, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия (патроны, гранаты, выстрелы), устройства для принудительной остановки транспорта, электрошоковые устройства контактного и дистанционного действия, спецсредства, содержащие взрывчатые вещества".
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19.12.2017
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