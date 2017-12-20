Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские пограничники получат светозвуковые гранаты и резиновые дубинки

20.12.2017 РИА Новости 354 1
0
Понравилась новость?
 0
Российские пограничники
Российские пограничники.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пограничные органы ФСБ впервые получат на вооружение электрошокеры, светозвуковые гранаты, резиновые дубинки и другое служебное оснащение нелетального действия, соответствующий утвержденный правительством перечень спецсредств приведен в распоряжении кабмина, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень специальных средств, состоящих на вооружении пограничных органов федеральной службы безопасности", - говорится в распоряжении правительства РФ от 16 декабря 2017 года №2855-р.

Перечень, в частности, включает "наручники различного конструктивного исполнения, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия (патроны, гранаты, выстрелы), устройства для принудительной остановки транспорта, электрошоковые устройства контактного и дистанционного действия, спецсредства, содержащие взрывчатые вещества".
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ОНД

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Vadim Martinov
92
№1
20.12.2017 13:32
У нас что порох закончился? а Если придут с огнестрелом, чем отвечать будем
"Добрый день московское время ...)) "
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 17:30
  • 3
После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22
  • 20.12 17:27
  • 1
"Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск
  • 20.12 17:26
  • 14
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 20.12 17:13
  • 4
Шельф на троих
  • 20.12 17:07
  • 5
Сирийский опыт: В РФ разработали бронированный "Самум" с 23-мм пушкой
  • 20.12 16:38
  • 4
Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
  • 20.12 16:25
  • 2
В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе
  • 20.12 16:16
  • 5
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
  • 20.12 16:02
  • 42
"Новатор 9М729" — русская ракета, сломавшая хребет договору РСМД?
  • 20.12 15:57
  • 3
Рубка на рубку
  • 20.12 15:48
  • 18
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова
  • 20.12 14:56
  • 2
Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан
  • 20.12 14:39
  • 45
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 20.12 14:38
  • 119
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.12 14:35
  • 4015
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы