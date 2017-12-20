Российские пограничники получат светозвуковые гранаты и резиновые дубинки



Российские пограничники.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Российские пограничники.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пограничные органы ФСБ впервые получат на вооружение электрошокеры, светозвуковые гранаты, резиновые дубинки и другое служебное оснащение нелетального действия, соответствующий утвержденный правительством перечень спецсредств приведен в распоряжении кабмина, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень специальных средств, состоящих на вооружении пограничных органов федеральной службы безопасности", - говорится в распоряжении правительства РФ от 16 декабря 2017 года №2855-р.

Перечень, в частности, включает "наручники различного конструктивного исполнения, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия (патроны, гранаты, выстрелы), устройства для принудительной остановки транспорта, электрошоковые устройства контактного и дистанционного действия, спецсредства, содержащие взрывчатые вещества".