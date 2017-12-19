Новая радиолокационная станция "Каста" поступила в Центральный военный округ
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Станция обнаружения дециметрового длин волн Каста-2Е2 Источник: http://www.rusarmy.com/.
Станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий "стелс"
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новая мобильная радиолокационная станция "Каста 2-2" поступила в Центральный военный округ. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
"Каста 2-2" усилила боевые возможности по контролю воздушного пространства подразделений радиотехнических войск Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье. Станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий "стелс", - отметили в пресс-службе.
"Каста 2-2" - мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, высоты полета самолетов, вертолетов, крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.
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19.12.2017
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