Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Космический корабль "Союз" пристыкуется к МКС

20.12.2017 ТАСС 172 0
0
Понравилась новость?
 0
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

На борту "Союза" находятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и астронавты NASA и JAXA Скотт Тингл и Норишиге Канаи

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Транспортный космический корабль "Союз МС-07" с тремя членами экипажа во вторник пристыкуется с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

"Ожидается, что корабль состыкуется с орбитальной станцией в 11:43 мск", - сказал представитель ЦУП.

На борту "Союза" находятся члены новой длительной экспедиции на МКС (МКС-54/55) космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавты NASA и JAXA Скотт Тингл и Норишиге Канаи.

По данным ЦУПа, планируемая продолжительность работы на орбите нового экипажа составит 122 суток. В рамках миссии экипажу МКС предстоит работа с грузовыми кораблями "Прогресс МС", стыковка и расстыковка с американским сегментом станции кораблей Dragon и Cygnus, отправка на Землю космического корабля "Союз МС-06" с экипажем экспедиции МКС-53/54, стыковка следующего пилотируемого корабля "Союз МС-08К". Кроме того, экипажу предстоит провести 51 научный эксперимент.

Также по программе российского сегмента станции в феврале 2018 года будет выполнен выход в открытый космос. Как сообщил ранее в интервью ТАСС Шкаплеров, во время выхода, в частности, российские космонавты попытаются заменить на антенне системы "Луч" устаревший блок абонентской аппаратуры, который находится на орбите уже 17 лет. Сложность операции состоит в том, что блок не предполагалось менять изначально: у него сложный крепеж для работы в космическом скафандре и в этом месте станции ранее никто никакие операции не выполнял.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" стартовала с первой стартовой площадки Байконура 17 декабря.
19.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Cygnus ГККС
Компании
JAXA
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
Луч МКСР
МКС
Союз ПКК
Союз РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 17:27
  • 1
"Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск
  • 20.12 17:26
  • 14
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 20.12 17:17
  • 2
После перехвата в Сирии Запад признал преимущество Су-35 перед F-22
  • 20.12 17:13
  • 4
Шельф на троих
  • 20.12 17:07
  • 5
Сирийский опыт: В РФ разработали бронированный "Самум" с 23-мм пушкой
  • 20.12 16:38
  • 4
Источник: развертывание гиперзвуковых ракет "Циркон" на кораблях ВМФ включено в новую ГПВ
  • 20.12 16:25
  • 2
В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе
  • 20.12 16:16
  • 5
Первый полет нового американского конвертоплана Bell V-280 Valor
  • 20.12 16:02
  • 42
"Новатор 9М729" — русская ракета, сломавшая хребет договору РСМД?
  • 20.12 15:57
  • 3
Рубка на рубку
  • 20.12 15:48
  • 18
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова
  • 20.12 14:56
  • 2
Украинская "Целина" рухнула в Тихий океан
  • 20.12 14:39
  • 45
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 20.12 14:38
  • 119
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.12 14:35
  • 4015
Оценка Советского периода в истории России.
другие обсуждаемые темы