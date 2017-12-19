Космический корабль "Союз" пристыкуется к МКС



Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-02. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

На борту "Союза" находятся космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и астронавты NASA и JAXA Скотт Тингл и Норишиге Канаи

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Транспортный космический корабль "Союз МС-07" с тремя членами экипажа во вторник пристыкуется с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

"Ожидается, что корабль состыкуется с орбитальной станцией в 11:43 мск", - сказал представитель ЦУП.

На борту "Союза" находятся члены новой длительной экспедиции на МКС (МКС-54/55) космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавты NASA и JAXA Скотт Тингл и Норишиге Канаи.

По данным ЦУПа, планируемая продолжительность работы на орбите нового экипажа составит 122 суток. В рамках миссии экипажу МКС предстоит работа с грузовыми кораблями "Прогресс МС", стыковка и расстыковка с американским сегментом станции кораблей Dragon и Cygnus, отправка на Землю космического корабля "Союз МС-06" с экипажем экспедиции МКС-53/54, стыковка следующего пилотируемого корабля "Союз МС-08К". Кроме того, экипажу предстоит провести 51 научный эксперимент.

Также по программе российского сегмента станции в феврале 2018 года будет выполнен выход в открытый космос. Как сообщил ранее в интервью ТАСС Шкаплеров, во время выхода, в частности, российские космонавты попытаются заменить на антенне системы "Луч" устаревший блок абонентской аппаратуры, который находится на орбите уже 17 лет. Сложность операции состоит в том, что блок не предполагалось менять изначально: у него сложный крепеж для работы в космическом скафандре и в этом месте станции ранее никто никакие операции не выполнял.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" стартовала с первой стартовой площадки Байконура 17 декабря.