Экипаж новой экспедиции перешел с корабля "Союз" на борт МКС
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Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06" на космодроме Байконур. 13 сентября.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
Космонавту "Роскосмоса" Александру Мисуркину и астронавтам NASA Марку Ванде Хаю и Джозефу Акабе предстоит провести на станции 167 суток
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-06", который в среду пристыковался к модулю "Поиск" МКС в 05:55 мск, открыл переходный люк и перешел на борт станции, сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами (ЦУП).
"Переходные люки открыты, экипаж "Союза" перешел на борт МКС", - сказал представитель ЦУП.
На "Союзе" на станцию прибыли космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, которым предстоит находиться на МКС в течение 167 суток. На борту станции их ждут российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт ЕКА Паоло Несполи.
В ходе пребывания на станции экипажу предстоит работа с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс МС", американскими грузовыми кораблями Dragon и Cygnus, выполнение программы научных прикладных исследований, выход в открытый космос, а также проведение бортовых фото- и видеосъемок и др.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-06" стартовала с первой площадки космодрома Байконур (Гагаринский старт) в 00:17 мск.
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13.09.2017
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