Китай готовится строить атомные подводные лодки нового поколения "как сосиски"?

Как сообщает ресурс "East Pendulum" в материале Henri Kenhmann "La production " en masse " des sous-marins nucléaires chinois?", судя по всему, Китай намерен строить атомные подводные лодки нового поколения большими сериями. К этой мысли подталкивают недавние публикации о реконструкции судостроительного предприятия Bohai Heavy Industry Company в Бохае (Хулудао), входящего в структуру китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Именно здесь с 1968 года строятся все китайские атомные подводные лодки.

Так, на странице Bohai Heavy Industry Company на ресурсе Weixin 15 ноября 2017 года появилась заметка о том, что ответственные члены партийных бюро КПК научно-исследовательского института НИИ-719 (проектной организации атомного подводного кораблестроения КНР) и судоверфи провели встречу относительно будущего сотрудничества. Впрочем, спустя несколько дней заметка была удалена с ресурса.

Встреча членов партийных бюро КПК научно-исследовательского института НИИ-719 и судостроительного предприятия Bohai Heavy Industry Company в Бохае (Хулудао), 15.11.2017 (с) China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC)

В ходе этой встречи директор судоверфи Ли Тянь Бао (李天宝) выступил с речью, в которой он отметил, что его люди сделают все возможное "чтобы реализовать мечту нескольких поколений", а именно "строить большой серией определенный проект", а также то, что военная продукция останется приоритетом для завода.

Подобные речи были произнесены и в ходе его визита 2 ноября на другую производственную площадку судоверфи, где он заявил, что график и задачи по строительству и испытаний заказов одновременно очень сложные и насыщенные, причем как в текущий момент, так и в будущем.

К этому можно добавить, то работы по строительству новых производственных мощностей на Bohai Heavy Industry Company, которое судя по всему будет предназначено для увеличения строительства атомных подводных лодок, практически завершено, а "определенный проект", о котором дважды говорил Ли, это атомные подводные лодки новых проектов 095 (многоцелевая) и 096 (ПЛАРБ).

C учетом того, что НИИ-719 является проектной организацией судостроительной корпорации CSIC и специализируется на атомном подводном судостроении, он уже ведет проектирование новых атомных подводных лодок с 2012 года, скорее всего, для новых лодок уже началась резка стали.

Ли Тянь Бао не единственный, кто дал понять, что судоверфь в Бохае будет вести строительство атомных подводных лодок нового поколения большой серией. Его заместитель Ху Де Фанг (胡德芳), который занимает пост исполнительного директора, 12 ноября провел совещание с ответственными руководителями производства. В его ходе он от них требовал "капитализировать производственный опыт" и "воспользоваться беспрецедентной исторической возможностью" для одновременной подготовки крупносерийного производства.

Хотя это производство не было уточнено, весьма вероятно, что речь шла о том же самом, что упомянул Ли спустя три дня.