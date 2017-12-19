У триллионов есть два союзника — армия и флот



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Военнослужащие ВС РФ.Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент готов подписать программу вооружений на 2018–2027 годы

Как стало известно “Ъ”, в Кремль поступил итоговый вариант государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018–2027 годы. В общей сложности на перевооружение армии и флота уйдет около 19 трлн руб., особый приоритет — системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие и поставки вооружений и техники для сил общего назначения. Президент Владимир Путин может подписать документ уже на этой неделе. В таком случае официально об этом будет объявлено на итоговой коллегии Минобороны РФ, которая запланирована на 22 декабря.

О том, что в Кремль поступила финальная версия проекта ГПВ-2027, “Ъ” рассказал источник, близкий к администрации президента (АП). По его словам, последние поправки в нее правительство внесло 14 декабря, и уже на следующий день документ был направлен на подпись Владимиру Путину. Скорее всего, ГПВ-2027 будет подписана президентом уже на этой неделе. Если это произойдет, то официально об этом объявят уже 22 декабря: в этот день, как ранее сообщал “Ъ”, состоится заседание итоговой коллегии Минобороны, на которой будет присутствовать господин Путин. Правда, пройдет она не в Национальном центре управления обороной государства в Москве, а в Военной академии РВСН имени Петра Великого в Балашихе. В аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина (возглавляет коллегию военно-промышленной комиссии) от комментариев воздержались, получить комментарий представителя АП “Ъ” в воскресенье не удалось.

Разработка ГПВ-2027 велась на протяжении последних трех лет. Изначально десятилетняя программа должна была вступить в силу в 2016 году, однако из-за нестабильной экономической ситуации Владимир Путин отложил ее принятие на два года. Экономическая ситуация не стала проще, но политическая обстановка диктует свои условия, говорит источник “Ъ” в одном из силовых ведомств.

По его словам, в новой ГПВ Минобороны получит на перевооружение больше всех — около 19 трлн руб., остальные ведомства (МВД, ФСБ, СВР и Росгвардия) — более 3 трлн руб. Он утверждает, что при разработке ГПВ у правительства и Минобороны возникали разногласия по десяткам пунктов, но в итоге они были сняты в ходе межведомственного согласования (в Белом доме настаивали на равномерной загрузке предприятий заказами). Ранее замминистра обороны по финансам Татьяна Шевцова заявляла, что еще 1 трлн руб. военные получат на создание "системы синхронизации" (строительство инфраструктуры для размещения вооружений и техники). Итого Минобороны получит до 2027 года порядка 20 трлн руб. Причем, как утверждают источники “Ъ”, эта госпрограмма отличается от предшественницы сбалансированностью. Если в ГПВ на 2011–2020 годы примерно 4,7 трлн руб. выделялось на развитие ВМФ, а на сухопутные войска и ВДВ в совокупности — 2,6 трлн руб., то сейчас каждый вид и род войск получит примерно одинаковое количество средств.

По данным “Ъ”, в числе приоритетов ГПВ-2027 будут значиться системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие, оружие на "новых физических принципах" (гиперзвук) и развитие сил общего назначения. Последние были явно недофинансированы в предыдущий период, говорит военный источник “Ъ”, конфликты последнего времени показали, что без модернизации вооружений и техники ВДВ и сухопутных войск воевать будет гораздо сложнее. Сухопутные войска должны получить новые войсковые системы ПВО (в том числе разрабатываемые в рамках ОКР "Стандарт"), танки Т-90 и Т-14 "Армата", бронемашины пехоты "Курганец-25" и бронетранспортеры "Бумеранг". Упор будет также сделан на адаптацию вооружений для арктических территорий, в частности, речь пойдет о зенитной ракетной системе С-300В4 и зенитном ракетном комплексе "Тор-М2". Эксперты также отмечали, что военные продолжат совершенствовать систему управления тактическим звеном, а также возьмут комплекты боевой экипировки "Ратник" в конфигурации, оптимизированной под требования ВДВ.

В части систем ядерного сдерживания планируется вести закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей. Так, в 2018–2027 годах на вооружение будут приняты новые стратегические твердотопливные комплексы РС-26 "Рубеж" и тяжелые жидкостные РС-28 "Сармат" (носитель гиперзвуковых блоков — изделие 4202). В части авиации должны продолжаться закупки многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34 (все эти самолеты участвовали в сирийской кампании), состояться первая закупка партии перспективного комплекса фронтовой авиации Су-57, 24 истребителей МиГ-35, а также будет приобретена партия стратегических ракетоносцев Ту-160М2. Параллельно будет вестись научно-исследовательская работа по перспективному авиационному комплексу дальней авиации и разработка самолета с вертикальным взлетом. Закупки вертолетов будут сокращены (см. “Ъ” от 17 мая), но зато в интересах воздушно-космических сил будет развернуто серийное производство зенитных ракетных систем С-500 "Прометей" и комплексов "Бук-М3", беспилотных летательных аппаратов и новой системы космической оптико-электронной разведки "Раздан".

Кроме того, на ближайшую десятилетку запланированы более десяти опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективных кораблей. Также, как сообщал ранее главком ВМФ Владимир Королев, заложено и строительство атомного стратегического ракетоносца проекта 955Б "Борей-Б". Продолжатся модернизация кораблей, поставки современных летательных аппаратов в состав морской авиации ВМФ и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ, а также дальнейшее развитие группировок кораблей—носителей высокоточного оружия. Упор в предстоящем десятилетнем периоде будет сделан на строительство кораблей ближней морской зоны, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами. В части ВМФ программа будет рассчитана и на закупку дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа "Хаски" (с новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой), а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов. В ГПВ будут присутствовать и серийные закупки малых ракетных кораблей, способных нести крылатые ракеты "Калибр-НК".

Александра Джорджевич, Иван Сафронов