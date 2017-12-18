Более 20 гидрографических походов и экспедиций совершили гидрографические суда ВМФ России в 2017 году

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ЦАМТО, 18 декабря. Более 20 гидрографических походов и экспедиций в 2017 году совершили гидрографические суда Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Целью экспедиций являлось проведение комплексных гидрографических исследований различных акваторий морской и океанской зоны для корректуры морских навигационных карт. Эти задачи выполняли гидрографические суда и катера гидрографической службы Военно-морского флота.

Планируется, что в 2018 году эта работа будет продолжена. Эффективность гидрографических исследований будет возрастать за счет приема в состав Гидрографической службы ВМФ гидрографических судов и больших гидрографических катеров новых поколений, оснащенных современным оборудованием.

В настоящее время коллекция морских навигационных карт Управления навигации и океанографии Минобороны РФ насчитывает более 8000 тыс. экземпляров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.