Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В ВВО приступили к подготовке контрактников к действиям в экстремально низких температурах по новой программе НИР "Колесо"

19.12.2017 ЦАМТО 461 0
0
Понравилась новость?
 +2
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВВО.
Источник: Военно - RIN.ru

ЦАМТО, 18 декабря. Подразделения Восточного военного округа (ВВО), полностью укомплектованные военнослужащими по контракту, приступили к занятиям по новой программе боевой подготовки НИР "Колесо".

В Приамурье первые занятия совпали с экстремально низкими температурами, которые неоднократно опускались до -40 град. С. В связи с погодой подготовка экипажей боевых машин началась с обучения действиям в сложных климатических условиях.

Механиков-водителей проверили на качество подготовки вверенной им боевой техники к зиме и на профессионализм вождения сложных климатических условиях. Командиры и наводчики провели пристрелку вооружения и выполнили упражнения стрельб с поправками на низкую температуру.

Подразделения, укомплектованные военнослужащими контракту, теперь готовят по модульному принципу. В каждом модуле отрабатывается несколько видов тактических приемов. Занятия на полигоне проходят с высокой интенсивностью, практически в круглосуточном режиме.

Подразделения, в которых служат военнослужащие по призыву, будут проходить стандартную программу обучения, начиная с одиночной подготовки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
18.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 19:30
  • 1
Индия оснастит две эскадрильи Су-30МКИ КРВБ "БраМос-А"
  • 19.12 19:27
  • 116
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 19.12 19:26
  • 15
Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
  • 19.12 19:19
  • 8
Россия начинает серийное производство Су-57
  • 19.12 19:11
  • 5
У триллионов есть два союзника — армия и флот
  • 19.12 19:08
  • 1
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
  • 19.12 18:46
  • 79
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 19.12 17:50
  • 1170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 17:32
  • 27
Россия и Запад остаются антагонистами
  • 19.12 16:57
  • 2
Дальний Восток прикроют морским воздушным щитом
  • 19.12 16:17
  • 7
Источник: швартовные испытания начались на головной подлодке типа "Борей-А"
  • 19.12 16:07
  • 3
Базовый вопрос: почему Африка просит защиты у России
  • 19.12 15:53
  • 5695
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 14:29
  • 10
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 19.12 13:07
  • 32
КумАПП передал заказчику два корабельных вертолета Ка-226Т
другие обсуждаемые темы