В ВВО приступили к подготовке контрактников к действиям в экстремально низких температурах по новой программе НИР "Колесо"



Военнослужащие ВВО.

Источник: Военно - RIN.ru Военнослужащие ВВО.Источник: Военно - RIN.ru

ЦАМТО, 18 декабря. Подразделения Восточного военного округа (ВВО), полностью укомплектованные военнослужащими по контракту, приступили к занятиям по новой программе боевой подготовки НИР "Колесо".

В Приамурье первые занятия совпали с экстремально низкими температурами, которые неоднократно опускались до -40 град. С. В связи с погодой подготовка экипажей боевых машин началась с обучения действиям в сложных климатических условиях.

Механиков-водителей проверили на качество подготовки вверенной им боевой техники к зиме и на профессионализм вождения сложных климатических условиях. Командиры и наводчики провели пристрелку вооружения и выполнили упражнения стрельб с поправками на низкую температуру.

Подразделения, укомплектованные военнослужащими контракту, теперь готовят по модульному принципу. В каждом модуле отрабатывается несколько видов тактических приемов. Занятия на полигоне проходят с высокой интенсивностью, практически в круглосуточном режиме.

Подразделения, в которых служат военнослужащие по призыву, будут проходить стандартную программу обучения, начиная с одиночной подготовки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.