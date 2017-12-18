В ВВО приступили к подготовке контрактников к действиям в экстремально низких температурах по новой программе НИР "Колесо"
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Военнослужащие ВВО.
Источник: Военно - RIN.ru
ЦАМТО, 18 декабря. Подразделения Восточного военного округа (ВВО), полностью укомплектованные военнослужащими по контракту, приступили к занятиям по новой программе боевой подготовки НИР "Колесо".
В Приамурье первые занятия совпали с экстремально низкими температурами, которые неоднократно опускались до -40 град. С. В связи с погодой подготовка экипажей боевых машин началась с обучения действиям в сложных климатических условиях.
Механиков-водителей проверили на качество подготовки вверенной им боевой техники к зиме и на профессионализм вождения сложных климатических условиях. Командиры и наводчики провели пристрелку вооружения и выполнили упражнения стрельб с поправками на низкую температуру.
Подразделения, укомплектованные военнослужащими контракту, теперь готовят по модульному принципу. В каждом модуле отрабатывается несколько видов тактических приемов. Занятия на полигоне проходят с высокой интенсивностью, практически в круглосуточном режиме.
Подразделения, в которых служат военнослужащие по призыву, будут проходить стандартную программу обучения, начиная с одиночной подготовки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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18.12.2017
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