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Турчинов: У нас новая армия. Мы соответствуем критериям НАТО

15.12.2017 Военное обозрение 233 0
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил о том, насколько "улучшилась" украинская армия за последние 3 года. По словам Александра Турчинова, "сегодня у Украины новая армия, способная защищать страну". Турчинов отметил, что теперь-то Украина полностью "соответствует критериям присоединения к программе расширенных возможностей НАТО".

Видимо, для соответствия этой программе армии страны необходимо обязательно пройти как минимум через пару "котлов". И украинская армия вместе с многочисленным отребьем, называемым нацбатами, такое "условие" с блеском выполнила.

Заявление о соответствии Украины программе одного из этапов евроатлантической интеграции Турчинов сделал во время встречи с генеральным секретарём Североатлантического военного блока Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, Турчинов и Столтенберг обсудили "вопросы противодействия российской агрессии и гибридным угрозам, с которыми сталкивается Украина".

http://www.globallookpress.com

УНИАН цитирует Турчинова:

Исходя из тех вызовов, которые сегодня стоят перед государством, значительная часть средств государственного бюджета направлена на оборону и безопасность Украины. Общие расходы на безопасность и оборону в 2017 году превысили 5% ВВП.
14.12.2017
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Страны
Россия
Украина

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