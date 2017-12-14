Продукция ВПК востребована в России для развития мирной жизни, заявил Путин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями ВПК СССР. 14 ноября 2017.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
МОСКВА. 14 дек - РИА Новости. Продукция военно-промышленного комплекса востребована в России не для угроз окружающим, а для мирного и достойного развития самой страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы знаете, насколько это востребовано во все времена. А сейчас мы видим, актуальность не утрачена, а наоборот, она достаточно высока, актуальность такая чувствительная для такой страны, как наша, - для России. И не для того, чтобы кому-то угрожать с помощью тех изделий, которые производятся предприятиями ВПК, а для того, чтобы развивать мирную жизнь, чтобы чувствовать себя уверенно, достойно и не оглядываться по сторонам от ужаса оттого, что с нами может в любую секунду произойти", - сказал Путин в четверг на встрече с представителями военно-промышленного комплекса и руководителями оборонных предприятий России.
Такой негативной ситуации сейчас нет, отметил президент и выразил надежду, что благодаря специалистам российского ВПК ее никогда и не будет.
"Очень рассчитываю, что задел, который был сделан ветеранами (отрасли), будет подхвачен вами: я здесь вижу молодых людей совсем. Они наверняка не менее талантливы, не менее преданы своему делу и стране", - сказал Путин, обращаясь к собравшимся на встрече.
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14.12.2017
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