Путин призвал довести до 50% объем продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК
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Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Глава государства также отметил, что нужно завоевывать зарубежные рынки
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал довести до 50% объем продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях страны и завоевывать зарубежные рынки.
Вечером в четверг глава государства в Государственном Кремлевском дворце встретился с представителями военно-промышленного комплекса СССР и руководителями оборонных предприятий страны.
"Очень важно настраиваться и работать над тем, чтобы, как мы и планировали, не менее 50% выпускаемой продукции была продукция гражданского и двойного назначения", - сказал президент.
Он также призвал "по максимуму использовать и те возможности, которые дает переоснащение предприятий оборонно-промышленного комплекса".
"Вложены немалые деньги на этот счет - 3 трлн рублей. И это все должно идти не только на поддержание обороноспособности, но и на то, чтобы завоевывать внутренний, наш собственный рынок и зарубежные рынки высокотехнологичной продукцией гражданского назначения", - сказал Путин.
Министр общего машиностроения СССР (1983-1988 годы) Олег Бакланов от лица ветеранов отрасли подарил президенту свою книгу "Космос - моя судьба". Путин пообещал внимательно ее изучить.
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14.12.2017
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