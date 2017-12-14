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"Арли Берк-3" - возвращение в будущее

15.12.2017 Военный паритет 479 0
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Ракетный эсминец Спруанс DDG 111 класса Арли Берк
Тихий океан, 24 июня 2014-го года. Ракетный эсминец Спруанс DDG 111 класса Арли Берк (спереди) отходит от десантного корабля Рашмор LSD 47, идущего рядом с быстроходным кораблем поддержки командования морских перевозок ВМС США Ренье Т-AOE 7 (в центре). Десантный корабль Пелелиу LHA 5 производит пополнение запасов в море с Ренье. Корабли направляются на учения Rim of the Pacific (RIMPAC) — 2014, проходящие с 26-го июня по 1-е августа 2014-го года. Фото специалиста 3-го класса по массовым коммуникациям Дастина Кнайта (Dustin Knight), ВМС США).
Источник: strategypage.com

"Военный Паритет", 14 дек. 2017 - В настоящее время в США на двух верфях восстановлены линии по строительству эскадренных миноносцев класса DDG 51, теперь активное внимание уделяется строительству кораблей переработанного проекта Flight III,оснащенных РЛС ПВО и ПРО AN/SPY-6 (V).

ВМС США возвращаются в будущее, сообщает janes.com. Почти через четыре десятилетия после начала реализации программы эсминцев класса DDG 51 Arleigh Burke строительство кораблей этого типа вновь находится на гребне волны. Компании General Dynamics (отделение Bath Iron Works - ВIW) и Huntington Ingals Industries (отделение Ingalls Shipbuilding) возобновили строительство кораблей в полном объеме - уже построено три новых эсминца Flight IIiA, еще 12 находятся на разных стадиях строительства, и, по меньшей мере, еще два получат финансирование.
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
BIW
General Dynamics
HII
Ingalls

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