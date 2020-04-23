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ЦАМТО

Huntington Ingalls Industries приступила к строительству эсминца (DDG-128) "Тед Стивенс" класса "Арли Берк"

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Эсминец типа Arleigh Burke
Эсминец типа Arleigh Burke.
Источник изображения: navy.mil

ЦАМТО, 22 апреля. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся на предприятии Ingalls Shipbuilding церемонии резки первых 100 т стали для строительства эсминца УРО (DDG-128) "Тед Стивенс" класса "Арли Берк", предназначенного для ВМС США.

Как сообщал ЦАМТО, программа строительства серии "Арли Берк" предусматривала поставку ВМС США в общей сложности 62 кораблей, 28 из которых были заказаны корпорации Northrop Grumman (ныне Huntington Ingalls Industries), а 34 – General Dynamics Bath Iron Works. Программу планировалось завершить в 2012 году, однако по причине возросшей стоимости строительства эсминцев нового поколения класса DDG-1000 "Зумвальт", ВМС США приняли решение продолжить заказ кораблей класса "Арли Берк".

На сегодняшний день Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 31 корабль класса "Арли Берк". Последним из построенных компаний кораблей серии 27 июля 2019 года в боевой состав ВМС США вошел эскадренный миноносец УРО (DDG-117) "Пол Игнасиус".

В стадии строительства находится еще четыре корабля серии: "Дэлберт Д.Блэк" (DDG-119), "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121), "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123), "Джек Лукас" (DDG-125).

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
BIW
General Dynamics
HII
Ingalls
Northrop Grumman
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