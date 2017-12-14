"Союз МС-05" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
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Посадка спускаемой капсулы транспортного космического корабля "Союз МС-05".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
В Центре управления полетами сообщили, что спускаемый аппарат встречала группировка поисково-спасательных сил в составе 14 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-05" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи Казахстана в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили в четверг в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
"Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским, астронавтами NASA и ЕКА Рэндольфом Брезником и Паоло Несполи приземлился в 11:38 мск", - уточнили в ЦУПе.
"Союз МС-05" отстыковался от МКС в 08:15 мск и в 11:16 мск вошел в атмосферу Земли. На станции остались космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Они продолжат работу втроем до прилета следующей экспедиции (корабль "Союз МС-07" отправится в космос 17 декабря).
Капсулу "Союза МС-05" встречала группировка поисково-спасательных сил в составе 14 вертолетов Ми-8, двух самолетов Ан-12 и одного Ан-26. В операции задействованы около 200 военных, в том числе бригада медиков Центрального военного округа.
Специалисты поисково-спасательных сил достали вернувшихся на Землю членов экипажа из спускаемого аппарата и на руках отнесли в обогреваемую медицинскую палатку, сообщили в ЦУП.
"Все члены экипажа чувствуют себя хорошо", - сказали в Центре.
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14.12.2017
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