Главы МВД и Минобороны России подписали Соглашение по вопросам обеспечения правопорядка



Коллегия Минобороны РФ.

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Коллегия Минобороны РФ.Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 14 декабря. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и глава МВД генерал полиции Владимир Колокольцев 13 декабря подписали межведомственное Соглашение о сотрудничестве в вопросах обеспечения правопорядка.

"Считаю, что реализация Соглашения между нашими министерствами повысит эффективность профилактики, выявления и пресечения преступлений и правонарушений в местах дислокации воинских частей", – отметил Сергей Шойгу.

Он напомнил, что в октябре президент России высказал позитивную оценку сложившейся в последние годы практике взаимодействия силовых структур в интересах обеспечения безопасности страны.

"Минобороны и МВД накоплен большой опыт совместной деятельности по поддержанию законности и правопорядка. Благодаря скоординированным действиям наших ведомств удалось в три раза сократить число военнослужащих, находящихся в федеральном розыске, организовать совместное патрулирование военных гарнизонов и пресечение правонарушений на их территории", – подчеркнул глава военного ведомства.

Он добавил, что военные полицейские вместе с представителями МВД обеспечивают комплексную безопасность при проведении массовых культурно-спортивных мероприятий на объектах Вооруженных Сил в ходе международных форумов, Армейских игр и военных парадов.

"Убежден, что такое объединение усилий позволит более оперативно реагировать на изменения криминогенной обстановки, совершенствовать алгоритмы взаимодействия, вырабатывать новые формы сотрудничества", – отметил, в свою очередь, Владимир Колокольцев.

По его словам, между органами внутренних дел и военной полицией установлены тесные рабочие контакты в правоохранительной сфере.

"Документом предусмотрена совместная деятельность двух ведомств по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и иных правонарушений. Планируется проведение скоординированных профилактических мероприятий по ряду ключевых направлений, в числе которых противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков, розыск военнослужащих, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение правопорядка на территории гарнизонов", – подытожил глава МВД.

Также Соглашение регламентирует информационный обмен и передачу передового опыта правоохранительной деятельности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.