Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Главы МВД и Минобороны России подписали Соглашение по вопросам обеспечения правопорядка

15.12.2017 ЦАМТО 299 0
0
Понравилась новость?
 0
Коллегия Минобороны РФ
Коллегия Минобороны РФ.
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 14 декабря. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и глава МВД генерал полиции Владимир Колокольцев 13 декабря подписали межведомственное Соглашение о сотрудничестве в вопросах обеспечения правопорядка.

"Считаю, что реализация Соглашения между нашими министерствами повысит эффективность профилактики, выявления и пресечения преступлений и правонарушений в местах дислокации воинских частей", – отметил Сергей Шойгу.

Он напомнил, что в октябре президент России высказал позитивную оценку сложившейся в последние годы практике взаимодействия силовых структур в интересах обеспечения безопасности страны.

"Минобороны и МВД накоплен большой опыт совместной деятельности по поддержанию законности и правопорядка. Благодаря скоординированным действиям наших ведомств удалось в три раза сократить число военнослужащих, находящихся в федеральном розыске, организовать совместное патрулирование военных гарнизонов и пресечение правонарушений на их территории", – подчеркнул глава военного ведомства.

Он добавил, что военные полицейские вместе с представителями МВД обеспечивают комплексную безопасность при проведении массовых культурно-спортивных мероприятий на объектах Вооруженных Сил в ходе международных форумов, Армейских игр и военных парадов.

"Убежден, что такое объединение усилий позволит более оперативно реагировать на изменения криминогенной обстановки, совершенствовать алгоритмы взаимодействия, вырабатывать новые формы сотрудничества", – отметил, в свою очередь, Владимир Колокольцев.

По его словам, между органами внутренних дел и военной полицией установлены тесные рабочие контакты в правоохранительной сфере.

"Документом предусмотрена совместная деятельность двух ведомств по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и иных правонарушений. Планируется проведение скоординированных профилактических мероприятий по ряду ключевых направлений, в числе которых противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков, розыск военнослужащих, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение правопорядка на территории гарнизонов", – подытожил глава МВД.

Также Соглашение регламентирует информационный обмен и передачу передового опыта правоохранительной деятельности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.12 19:10
  • 5
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 15.12 17:59
  • 6
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 15.12 16:58
  • 13
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 15.12 16:54
  • 42
Морских и воздушных убийц объединили
  • 15.12 16:54
  • 3
В США раскрыли планы подготовки России к ядерной войне
  • 15.12 16:14
  • 1
Таиланд получил очередные пять танков БМ "Оплот-Т"
  • 15.12 16:07
  • 1
Украинский танк "Булат" официально признали неудачным
  • 15.12 15:38
  • 1
Загадочная смерть солдата НАТО в Литве
  • 15.12 15:36
  • 32
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 15.12 15:27
  • 96
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.12 15:11
  • 16
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 15.12 14:30
  • 1
Литва в военном плену у НАТО и США
  • 15.12 13:41
  • 4007
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.12 13:21
  • 127
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 15.12 13:04
  • 22
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
другие обсуждаемые темы