Военные расходы России в 2018 году составят 2,8 трлн рублей
|
|
Владимир Путин и Сергей Шойгу во время учений на полигоне Цугол (Читинская область), июль 2013г.
Источник: Reuters
Глава государства Владимир Путин отметил, что расходы не отразятся на социальных программах страны
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военные расходы не отразятся на социальных программах страны и не приведут к разрушению экономики - Путин.
Расходы России на закупки и содержание военной техники и вооружений в 2018 году составят 2,8 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции.
"На следующий год предусмотрены военные расходы - 1,4 трлн (рублей - прим. ТАСС) на закупки и 1,4 трлн (рублей - прим. ТАСС) на содержание (военной техники - прим. ТАСС), то есть 2,8 трлн рублей. Это примерно 2,8% ВВП", - сказал глава государства.
"Если посчитать по действующему курсу, это примерно 46 с небольшим миллиардов долларов. В Соединенных Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах в $700 млрд. У нас 46, а там - 700, почувствуйте разницу", - заявил президент, отметив, что России $46 млрд достаточно.
При этом глава государства отметил, что военные расходы не отразятся на социальных программах страны. "Военные расходы у нас сбалансированы несколькими содержательными моментами. Первое, нам надо обеспечить свою безопасность, второе, сделать так, чтобы это не привело к разрушению экономики. Мы именно из этого исходим", - отметил Путин
|
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.12.2017 Президент поздравил Героев и напутствовал создателей вооружений
15.12.2017 Дейр-эз-Зор наш: кто победил в войне с ИГ
15.12.2017 Продукция ВПК востребована в России для развития мирной жизни, заявил Путин
15.12.2017 Военно-промышленная комиссия продолжит отстаивать интересы РФ, заявил Путин
15.12.2017 Кого благодарить за успех в Сирии?
15.12.2017 Путин призвал довести до 50% объем продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК
15.12.2017 Путин рассчитывает, что ВПК будет помогать отстаивать национальные интересы РФ
15.12.2017 Путин сообщил, что послать в Сирию полицейских из Северного Кавказа было его инициативой