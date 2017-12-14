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Военные расходы России в 2018 году составят 2,8 трлн рублей

15.12.2017 ТАСС 455 0
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В. Путин и С. Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу во время учений на полигоне Цугол (Читинская область), июль 2013г.
Источник: Reuters

Глава государства Владимир Путин отметил, что расходы не отразятся на социальных программах страны

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военные расходы не отразятся на социальных программах страны и не приведут к разрушению экономики - Путин.

Расходы России на закупки и содержание военной техники и вооружений в 2018 году составят 2,8 трлн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции.

"На следующий год предусмотрены военные расходы - 1,4 трлн (рублей - прим. ТАСС) на закупки и 1,4 трлн (рублей - прим. ТАСС) на содержание (военной техники - прим. ТАСС), то есть 2,8 трлн рублей. Это примерно 2,8% ВВП", - сказал глава государства.

"Если посчитать по действующему курсу, это примерно 46 с небольшим миллиардов долларов. В Соединенных Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах в $700 млрд. У нас 46, а там - 700, почувствуйте разницу", - заявил президент, отметив, что России $46 млрд достаточно.

При этом глава государства отметил, что военные расходы не отразятся на социальных программах страны. "Военные расходы у нас сбалансированы несколькими содержательными моментами. Первое, нам надо обеспечить свою безопасность, второе, сделать так, чтобы это не привело к разрушению экономики. Мы именно из этого исходим", - отметил Путин
14.12.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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