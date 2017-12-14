Путин рассказал анекдот про кортик и часы
|
|
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пошутил про необходимость расходов на армию и флот, рассказав анекдот.
Глава государства вспомнил шутку, в которой говорится, что "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую".
"Эта совсем старая, есть и более современные шуточки", - отметил президент. В ответ на вопрос о повышении расходов на оборону страны Путин поделился с журналистами анекдотом, в котором сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы.
"Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убью, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", - ответил Путин, вызвав в зале смех и аплодисменты.
"Мы же не хотим с вами такого развития событий?", - заключил президент.
|
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.12.2017 Президент поздравил Героев и напутствовал создателей вооружений
15.12.2017 Дейр-эз-Зор наш: кто победил в войне с ИГ
15.12.2017 Продукция ВПК востребована в России для развития мирной жизни, заявил Путин
15.12.2017 Военно-промышленная комиссия продолжит отстаивать интересы РФ, заявил Путин
15.12.2017 Кого благодарить за успех в Сирии?
15.12.2017 Путин призвал довести до 50% объем продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК
15.12.2017 Путин рассчитывает, что ВПК будет помогать отстаивать национальные интересы РФ
15.12.2017 Путин сообщил, что послать в Сирию полицейских из Северного Кавказа было его инициативой