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Путин рассказал анекдот про кортик и часы

15.12.2017 РИА Новости 350 0
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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пошутил про необходимость расходов на армию и флот, рассказав анекдот.

Глава государства вспомнил шутку, в которой говорится, что "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую".

"Эта совсем старая, есть и более современные шуточки", - отметил президент. В ответ на вопрос о повышении расходов на оборону страны Путин поделился с журналистами анекдотом, в котором сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы.

"Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убью, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", - ответил Путин, вызвав в зале смех и аплодисменты.

"Мы же не хотим с вами такого развития событий?", - заключил президент.
14.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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