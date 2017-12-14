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Путин сравнил расходы на оборону в России и в США

15.12.2017 РИА Новости 287 0
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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в настоящее время Россия тратит на оборонные цели, в пересчете на доллары, "примерно 46 с небольшим миллиардов долларов".

"Вот в Соединенных Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах - 700 миллиардов долларов. У нас - 46 с небольшим, а там 700. Вы чувствуете разницу?" - сказал Путин, выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции.
14.12.2017
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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