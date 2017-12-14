Путин сравнил расходы на оборону в России и в США
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Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в настоящее время Россия тратит на оборонные цели, в пересчете на доллары, "примерно 46 с небольшим миллиардов долларов".
"Вот в Соединенных Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах - 700 миллиардов долларов. У нас - 46 с небольшим, а там 700. Вы чувствуете разницу?" - сказал Путин, выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции.
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14.12.2017
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