Путин сравнил расходы на оборону в России и в США



Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в настоящее время Россия тратит на оборонные цели, в пересчете на доллары, "примерно 46 с небольшим миллиардов долларов".

"Вот в Соединенных Штатах сейчас уже подписан закон о военных расходах - 700 миллиардов долларов. У нас - 46 с небольшим, а там 700. Вы чувствуете разницу?" - сказал Путин, выступая в четверг на ежегодной пресс-конференции.