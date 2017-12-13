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В ВВО поступил новый метеорологический комплекс "Улыбка-М"

14.12.2017 ЦАМТО 473 0
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Улыбка-М
Радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка-М".
Источник: http://www.oaoapz.com/

ЦАМТО, 13 декабря. Новый радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка-М" поступил в артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия.

Новый комплекс позволяет проводить исследования на высотах до 40 км, полученные данные можно использовать для подготовки стрельб реактивной и ствольной артиллерии, оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов.

Новый радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка-М" пришел на смену метеокомплексу 1Б44 "Улыбка".

Главное отличие "Улыбки-М" от предшественника – возможность беззондового замера параметров атмосферы. Вместо двух автомобилей и полуприцепа комплекс смонтирован на базе одного автомобиля "КамАЗ", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
13.12.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
Улыбка-М
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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