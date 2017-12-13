В ВВО поступил новый метеорологический комплекс "Улыбка-М"
|
|
Радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка-М".
Источник: http://www.oaoapz.com/
ЦАМТО, 13 декабря. Новый радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка-М" поступил в артиллерийское соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия.
Новый комплекс позволяет проводить исследования на высотах до 40 км, полученные данные можно использовать для подготовки стрельб реактивной и ствольной артиллерии, оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов.
Новый радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка-М" пришел на смену метеокомплексу 1Б44 "Улыбка".
Главное отличие "Улыбки-М" от предшественника – возможность беззондового замера параметров атмосферы. Вместо двух автомобилей и полуприцепа комплекс смонтирован на базе одного автомобиля "КамАЗ", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
|
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
29.04.2015 Новый метеокомплекс "Улыбка-М" испытают в ЦВО
13.12.2017 Не по Сеньке шасси
12.12.2017 Связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к освоению современной техники
04.12.2017 Военные экологи намерены собрать на острове Врангеля более 600 т металлолома в 2018 году
04.12.2017 В Арктике экологи ВВО соберут более 600 тонн металлолома
01.12.2017 Мотострелки ЗВО получили новый цифровой комплекс связи "Переселенец"
29.11.2017 Связисты общевойсковой армии ЗВО получили новейшие средства связи для комплектования вновь созданной дивизии