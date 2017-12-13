ВС Израиля получат двигатели и комплекты трансмиссии для модернизации дополнительной партии БТР "Ахзарит"



БТР «Ахзарит» (Израиль). БТР «Ахзарит» (Израиль).

ЦАМТО, 13 декабря. Минобороны США 8 декабря объявило о заключении с компанией Diesel Engineering (подразделение израильской Nimda) дополнительного соглашения на поставку двигателей и комплектов трансмиссии для передачи ВС Израиля.

Стоимость контракта, который будут реализован в рамках программы "Иностранное военное финансирование", составила 10,483 млн. долл. Соглашение содержит опцион, в случае реализации которого стоимость продажи может возрасти до 10,592 млн. долл. Комплекты будут использоваться для ремонта и модернизации тяжелых гусеничных бронетранспортеров "Ахзарит" ВС Израиля.

Работы будут выполняться на предприятии компании в Детройте (шт.Мичиган; 68%), Праге (Чехия; 32%) и, как ожидается, будут завершены к декабрю 2019 года.

Данное соглашение следует за подписанным МО США с компанией Diesel Engineering в мае 2010 года начальным контрактом стоимостью 20,784 млн. долл. на поставку комплектов модернизации двигателей для тяжелых бронетранспортеров "Ахзарит". В апреле 2015 года с Diesel Engineering было заключено дополнительное соглашение на поставку 100 комплектов двигателей в сборе, 100 комплектов модернизации трансмиссии и 27 комплектов систем охлаждения для модернизации "Ахзарит". Стоимость этого контракта составила 16,16 млн. долл.

По информации Nimda, в состав используемого при модернизации "Ахзарит" силового блока входит дизельный двигатель 8V-92TA мощностью 710 л.с. (с возможностью увеличения до 750 л.с.), автоматическая трансмиссия Allison XTG-411-5Ф и новая система охлаждения, разработанная Nimda и Donaldson для использования в условиях высоких температур региона Ближнего Востока.

БТР "Ахзарит", созданный на шасси захваченных в ходе арабо-израильских войн советских танков T-54/55, был принят на вооружение СВ Израиля в 1994 году. Израильские конструкторы оценили возможности советской техники и пришли к заключению, что уровень защиты позволяет использовать ее при проведении боевых операций в населенных пунктах. Башня танка была демонтирована, вместо нее установлено более легкое вооружение, усилено бронирование бортов и крыши корпуса. Оригинальные советские двигатели были демонтированы и заменены более компактными пауэрпаками, которые оставляли достаточное пространство для размещения справа в кормовой части двери для высадки десанта.

Высота машины по корпусу – 2 м, длина – 6,7 м, ширина – 3,64 мм. БТР рассчитан на перевозку 7 человек десанта (экипаж – 3 человека). Вооружение машины составляет боевой модуль компании "Рафаэль", оснащенный 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, либо 40-мм гранатометом.

Общее количество произведенных БТР "Ахзарит" не разглашалось. По оценкам, в составе ВС Израиля имеется до 500 бронемашин данного типа. Последний контракт позволяет заключить, что на вооружении будет находиться более 200 БТР с новым двигателем. Данная техника дополнит парк новых тяжелых БТР "Намер".