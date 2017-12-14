В Совфеде считают, что Сирия может купить у России военные самолеты и вертолеты
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Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии, оснащенный пусковыми пилонами АКУ-170Э.
Источник: www.janes.com
Сейчас на вооружении сирийских ВВС стоит морально устаревшая авиатехника, полагает Виктор Бондарев
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сирия сможет купить у России новейшие самолеты и вертолеты для создания собственной полноценной группировки, восстановив экономику после войны. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава комитета Совфеда по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев.
"Россия своевременно обновила состав своих Воздушно-космических сил. Прекрасные самолеты и вертолеты позволяют уничтожать негодяев на дальних подступах. Таким оружием, такими средствами поражения и надо воевать, ими и надо оснащать сирийскую армию. В планах должно стоять обновление их собственной авиационной группировки", - сказал он.
По словам Бондарева, восстановив свою экономику, сирийцы смогут купить эту технику у России. Сенатор напомнил, что сирийская армия в начале войны несла серьезные потери из-за устаревшей авиатехники. Сирийская авиация, по его мнению, и сейчас не в состоянии противостоять угрозам, поскольку на вооружении там стоят морально устаревшие самолеты, давно снятые с вооружения в других странах.
"Я говорю о МиГ-21, Су-17. Там другая система вооружения, которая не позволяет поражать цели с высокой точностью, поэтому сирийцы были вынуждены работать с высот, доступных для поражения переносными зенитными ракетными комплексами боевиков", - пояснил Бондарев.
Он добавил, что сейчас основная задача сирийской власти - восстановление экономики, строительство жилья, инфраструктуры, восстановление разрушенных в годы войны месторождений нефти и газа.
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13.12.2017
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