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"Вертолеты России" передали Ми-8МТВ-1 для Республики Саха

13.12.2017 АО «Вертолеты России» 116 0
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Ми-8МТВ-1
Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал заказчику медицинский вертолет Ми-8МТВ-1, производства Казанского вертолетного завода. Машина, оснащенная медицинским модулем, будут эксплуатироваться в Республике Саха (Якутия).


Машина передана авиакомпании "Полярные авиалинии" в рамках приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России. Вертолет уже отправился в место дислокации – город Якутск.


Холдинг "Вертолеты России" продолжает работу в рамках федеральной программы развития санитарной авиации. Вертолет Ми-8МТВ-1 с медицинским модулем уже зарекомендовал себя как надежная машина, способная работать даже в суровых условиях русского севера.


"Авиакомпания "Полярные авиалинии" – крупное предприятие, выполняющее регулярные пассажирские и грузовые перевозки, а также основные виды авиаработ. "Полярные авиалинии" решают важную государственную задачу для жизнеобеспечения районов Республики Саха, включая отдаленные арктические улусы, куда можно добраться только воздушным транспортом. В парке авиакомпании имеются вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1.

До конца 2017 года по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией осталось передать 2 вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Они предназначены для выполнения задач на Камчатке и в Пермском крае.

Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Проекты
Арктика
Медицина

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