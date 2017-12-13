"Вертолеты России" передали Ми-8МТВ-1 для Республики Саха
|
|
Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал заказчику медицинский вертолет Ми-8МТВ-1, производства Казанского вертолетного завода. Машина, оснащенная медицинским модулем, будут эксплуатироваться в Республике Саха (Якутия).
Машина передана авиакомпании "Полярные авиалинии" в рамках приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах России. Вертолет уже отправился в место дислокации – город Якутск.
Холдинг "Вертолеты России" продолжает работу в рамках федеральной программы развития санитарной авиации. Вертолет Ми-8МТВ-1 с медицинским модулем уже зарекомендовал себя как надежная машина, способная работать даже в суровых условиях русского севера.
"Авиакомпания "Полярные авиалинии" – крупное предприятие, выполняющее регулярные пассажирские и грузовые перевозки, а также основные виды авиаработ. "Полярные авиалинии" решают важную государственную задачу для жизнеобеспечения районов Республики Саха, включая отдаленные арктические улусы, куда можно добраться только воздушным транспортом. В парке авиакомпании имеются вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1.
До конца 2017 года по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией осталось передать 2 вертолета Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Они предназначены для выполнения задач на Камчатке и в Пермском крае.
Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.
|
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.09.2016 Нехватка легкости
07.12.2017 "Вертолеты России" подписали контракт на поставку ГТЛК 31 вертолета
28.11.2017 "Вертолеты России" передали Ми-8МТВ-1 авиакомпании "АРГО"
13.11.2017 "Прибыль за первое полугодие снизилась на 23%"
06.10.2017 "Вертолеты России" передали ГТЛК два медицинских Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода
29.09.2017 "Вертолеты России" приступили к производству 31 вертолета для ГТЛК
01.08.2017 «Вертолеты России» передали ГТЛК первую партию Ми-8МТВ-1
09.06.2017 "Вертолеты России" представили "Ансат" спикеру Совета Федерации РФ