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В апреле-мае 2018 года в состав ВМФ России войдут два патрульных катера "Раптор"

14.12.2017 ЦАМТО 287 0
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Десантный катер "Раптор"
Десантный катер проекта "Раптор".
Источник: Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

ЦАМТО, 13 декабря. Санкт-Петербургское судостроительное предприятие "Пелла" в апреле-мае 2018 года передаст в состав ВМФ России два патрульных катера типа "Раптор".

Эти катера завершат серию из 14 ед. "Раптор", построенных заводом "Пелла" по контракту с Минобороны РФ.

Патрульные катера "Раптор" предназначены для несения патрульной службы в морских районах. Они отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.

Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток таких задач, как доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте; несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий; перехват и задержание малоразмерных судов; участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания катера проекта 03160 – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования до 100 миль.

Длина катера составляет 16,9 м, ширина – 4,1 м, осадка – 0,9 м, экипаж – 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Бронезащита – бронепанели класса Бр4 по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм. Вооружение – дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (калибр 14,5 мм, дальность обнаружения цели – 3000 м; прицельная дальность стрельбы – 2000 м), 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Печенег
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
03160 Раптор

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