ВМФ России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М
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Спуск на воду головного фрегата ВМФ РФ Адмирал флота Сергей Горшков.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М, которые в будущем станут основными российскими военными кораблями дальней морской и океанской зон, заявил во вторник в ходе заседания Главного командования и Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.
Головной корабль данного проекта "Адмирал Горшков" в настоящее время проходит госиспытания.
"В рамках государственной программы вооружения в состав Военно-морского флота продолжится поступление новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350М, оснащенный высокоточным оружием", - сказал Королев.
Адмирал также отметил, что на сегодняшний день главным командованием ВМФ запланировано более 10 опытно-конструкторских работ, направленных на создание перспективных кораблей.
Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Всего планируется к постройке восемь фрегатов проекта 22350.
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12.12.2017
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Военкор
156
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№1
13.12.2017 14:45
Фрегаты в будущем станут основными российскими военными кораблями дальней морской зоны - для такой великой страны это, мягко говоря, позор!!!
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Павел 1978
8892
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№2
13.12.2017 15:00
22350М - единственно возможная и доступная для нас "ставка".
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В.К.О.
911
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№3
13.12.2017 15:07
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
22350М - единственно возможная и доступная для нас "ставка"Вот только бы ещё строить их быстро научились и ракету Полимент-Редута до ума довели...
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