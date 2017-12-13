ВМФ России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М



Спуск на воду головного фрегата ВМФ РФ Адмирал флота Сергей Горшков.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Спуск на воду головного фрегата ВМФ РФ Адмирал флота Сергей Горшков.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М, которые в будущем станут основными российскими военными кораблями дальней морской и океанской зон, заявил во вторник в ходе заседания Главного командования и Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

Головной корабль данного проекта "Адмирал Горшков" в настоящее время проходит госиспытания.

"В рамках государственной программы вооружения в состав Военно-морского флота продолжится поступление новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350М, оснащенный высокоточным оружием", - сказал Королев.

Адмирал также отметил, что на сегодняшний день главным командованием ВМФ запланировано более 10 опытно-конструкторских работ, направленных на создание перспективных кораблей.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Всего планируется к постройке восемь фрегатов проекта 22350.