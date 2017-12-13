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ВМФ России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М

13.12.2017 РИА Новости 1973 3
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Фрегат ВМФ РФ Адмирал флота Сергей Горшков
Спуск на воду головного фрегата ВМФ РФ Адмирал флота Сергей Горшков.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России в своем развитии делает ставку на фрегаты проекта 22350М, которые в будущем станут основными российскими военными кораблями дальней морской и океанской зон, заявил во вторник в ходе заседания Главного командования и Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

Головной корабль данного проекта "Адмирал Горшков" в настоящее время проходит госиспытания.

"В рамках государственной программы вооружения в состав Военно-морского флота продолжится поступление новых и модернизированных кораблей дальней морской и океанской зон. Наиболее массовым кораблем в данном сегменте станет модернизированный фрегат проекта 22350М, оснащенный высокоточным оружием", - сказал Королев.

Адмирал также отметил, что на сегодняшний день главным командованием ВМФ запланировано более 10 опытно-конструкторских работ, направленных на создание перспективных кораблей.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Всего планируется к постройке восемь фрегатов проекта 22350.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-192
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Проекты
22350
Калибр КР

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Военкор
156
№1
13.12.2017 14:45
Фрегаты в будущем станут основными российскими военными кораблями дальней морской зоны - для такой великой страны это, мягко говоря, позор!!!
-1
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RU
Павел 1978
8892
№2
13.12.2017 15:00
22350М - единственно возможная и доступная для нас "ставка".
+1
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KZ
В.К.О.
911
№3
13.12.2017 15:07
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
22350М - единственно возможная и доступная для нас "ставка"
Вот только бы ещё строить их быстро научились и ракету Полимент-Редута до ума довели...
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