"Солнцепек" - потерь нет. "Абрамс" – сгорело 48 штук
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Фото: imp-navigator.livejournal.com
Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" признаны иракским командованием настоящим оружием победы.
Эта техника, наряду с бронемашинами "Хамви", танками Т-72М1 и М1А1 "Абрамс" была продемонстрирована на состоявшемся в Багдаде параде победы над террористами запрещенной группировки ИГИЛ.
Фото: imp-navigator.livejournal.com
Выполненные на шасси основных танков Т-90А "Солнцепеки" применялись на наиболее важных участках фронта в ходе войны с бандитскими формированиями.
Точные удары "Солнцепеков" оказывали большое деморализующее действие на боевиков.
Фото: imp-navigator.livejournal.com
Машины продемонстрировали удивительную надежность и живучесть. За все время военного конфликта, несмотря на прогнозы скептиков, не был потерян ни один ТОС. Хотя в целом бронетехники было уничтожено весьма значительно - хватило бы на несколько дивизий. Одних только широко разрекламированных танков "Абрамс" сожжено около полусотни. Причем М1А1 часто уничтожались устаревшими противотанковыми ракетами советского производства, разработанными еще 70-е годы. Не поэтому ли иракцы, разочаровавшись вконец в американских машинах, решили закупить российские Т-90С? Не исключено, что во время следующего парада в Багдаде "Солнцепеки" и "девяностые" проедут в одном строю.
Фото: imp-navigator.livejournal.com
Военные эксперты считают, что опыт применения такой техники в данной "горячей точке" будет учтен при создании новых модификаций тяжелых самоходных огнеметных систем.
Дмитрий Лемешко
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11.12.2017
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Восход
13439
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№1
13.12.2017 07:53
Как можно жопу с пальцем сравнивать? Абрамсы, при всей ненависти к империалистической Америке, штурмовали города под ударами гранатометов и ПТУРов, а ТОСы эти стреляли за 6 километров от позиций боевиков.
Или они бок о бок воевали в условиях городской застройки?)
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