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"Солнцепек" - потерь нет. "Абрамс" – сгорело 48 штук

13.12.2017 Вестник Мордовии 992 1
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Фото: imp-navigator.livejournal.com

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" признаны иракским командованием настоящим оружием победы.

Эта техника, наряду с бронемашинами "Хамви", танками Т-72М1 и М1А1 "Абрамс" была продемонстрирована на состоявшемся в Багдаде параде победы над террористами запрещенной группировки ИГИЛ.

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Выполненные на шасси основных танков Т-90А "Солнцепеки" применялись на наиболее важных участках фронта в ходе войны с бандитскими формированиями.

Точные удары "Солнцепеков" оказывали большое деморализующее действие на боевиков.

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Машины продемонстрировали удивительную надежность и живучесть. За все время военного конфликта, несмотря на прогнозы скептиков, не был потерян ни один ТОС. Хотя в целом бронетехники было уничтожено весьма значительно - хватило бы на несколько дивизий. Одних только широко разрекламированных танков "Абрамс" сожжено около полусотни. Причем М1А1 часто уничтожались устаревшими противотанковыми ракетами советского производства, разработанными еще 70-е годы. Не поэтому ли иракцы, разочаровавшись вконец в американских машинах, решили закупить российские Т-90С? Не исключено, что во время следующего парада в Багдаде "Солнцепеки" и "девяностые" проедут в одном строю.

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Военные эксперты считают, что опыт применения такой техники в данной "горячей точке" будет учтен при создании новых модификаций тяжелых самоходных огнеметных систем.


Дмитрий Лемешко
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
HMMWV
Ml Abrams
Т-72
Т-72М1
Т-90 "Владимир"
ТОС-1

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13439
№1
13.12.2017 07:53
Как можно жопу с пальцем сравнивать? Абрамсы, при всей ненависти к империалистической Америке, штурмовали города под ударами гранатометов и ПТУРов, а ТОСы эти стреляли за 6 километров от позиций боевиков.

Или они бок о бок воевали в условиях городской застройки?)
+6
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