"Солнцепек" - потерь нет. "Абрамс" – сгорело 48 штук

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" признаны иракским командованием настоящим оружием победы.

Эта техника, наряду с бронемашинами "Хамви", танками Т-72М1 и М1А1 "Абрамс" была продемонстрирована на состоявшемся в Багдаде параде победы над террористами запрещенной группировки ИГИЛ.

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Выполненные на шасси основных танков Т-90А "Солнцепеки" применялись на наиболее важных участках фронта в ходе войны с бандитскими формированиями.

Точные удары "Солнцепеков" оказывали большое деморализующее действие на боевиков.

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Машины продемонстрировали удивительную надежность и живучесть. За все время военного конфликта, несмотря на прогнозы скептиков, не был потерян ни один ТОС. Хотя в целом бронетехники было уничтожено весьма значительно - хватило бы на несколько дивизий. Одних только широко разрекламированных танков "Абрамс" сожжено около полусотни. Причем М1А1 часто уничтожались устаревшими противотанковыми ракетами советского производства, разработанными еще 70-е годы. Не поэтому ли иракцы, разочаровавшись вконец в американских машинах, решили закупить российские Т-90С? Не исключено, что во время следующего парада в Багдаде "Солнцепеки" и "девяностые" проедут в одном строю.

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Военные эксперты считают, что опыт применения такой техники в данной "горячей точке" будет учтен при создании новых модификаций тяжелых самоходных огнеметных систем.

Дмитрий Лемешко