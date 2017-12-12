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Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность

13.12.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 837 0
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Линия сборки самолетов МС-21
Линия сборки самолетов МС-21 на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут". На переднем плане первый летный опытный экземпляр самолета МС-21-300 (серийный номер 21001). Иркутск, 17.08.2017.
Источник: irkutskmedia.ru

В лаборатории Испытательного центра «Прочность» ФГУП «ЦАГИ» успешно завершён важный этап статических испытаний кессона (силовой части) композитного крыла, создаваемого по инновационной отечественной технологии для самолёта МС-21-300. Изготовитель – АО «Аэрокомпозит».


Во время испытаний на прочность нагрузки на кессон консоли крыла доводились до предельных – с «изгибом вверх», вплоть до разрушения конструкции. В итоге экспериментально подтверждено, что конструкция имеет дополнительный запас прочности по отношению к проектным нагрузкам – это обеспечит безопасность композитного крыла при эксплуатации самолёта МС-21-300.


Таким образом, испытания подтвердили правильность технических решений, принятых при проектировании конструкции композитного крыла и готовность российской авиационной науки и промышленности к производству современных конкурентных на мировом рынке воздушных судов.


«Проведённые исследования показывают, что наша авиационная наука и наша промышленность создали инновационный задел, который на 2-3 года опережает существующие мировые технологии в области композитных авиаконструкций. Наработанный в проекте МС-21 опыт, я уверен, будет востребован в мире», - считает Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.


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«Честно говоря, мы очень волновались, наблюдая за ходом нагружения крыла, - рассказывает генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», академик РАН Сергей Чернышёв. – И рады, что результат превзошёл наши ожидания. Таким образом, успешно пройден важнейший технологический рубеж на пути создания инновационного самолёта».
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Аэрокомпозит ЗАО
ЦАГИ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МС-21

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