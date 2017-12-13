Япония завершает испытания демонстратора технологии малозаметного истребителя Х-2
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Опытный образец (военный номер 51-0001) японского демонстратора перспективного истребителя пятого поколения Х-2. Гифу, 16.03.2017.
Источник: blogs.yahoo.co.jp/gfskyer
ЦАМТО, 12 декабря. Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике ATLA подтвердило, что завершает испытания демонстратора технологии малозаметного истребителя нового поколения Х-2 "Шиншин" (ранее ATD-X – Advanced Technology Demonstrator – X).
Данные испытания проводятся в рамках более широкого проекта по оценке возможностей замены истребителей F-2 Воздушных сил самообороны Японии.
По информации Jane's Defence Weekly, 5 декабря представитель ATLA сообщил, что тестирование X-2 планируется завершить к концу марта 2018 года. X-2 впервые поднялся в воздух в апреле 2016 года. На текущий момент выполнено 34 испытательных полета, два из которых прошли под руководством Mitsubishi Heavy Industries (MHI), а остальные – ATLA.
Все летные испытания были проведены на авиабазе "Гифу". Ожидается, что до завершения программы тестирования X-2 выполнит еще около 16 полетов.
Результаты, полученные в рамках данного проекта, будут использоваться при рассмотрении долгосрочного плана замены истребителей F-2, которые были разработаны в 1990-х гг. компаниями MHI и Lockheed Martin и производились в начале 2000-х гг.
Ранее издание Jane's сообщало, что конструктивные особенности двухдвигательного X-2, который ATLA рассматривает как демонстратор технологий, а не опытный образец, указывают на сделанный при разработке акцент на малозаметности и маневренности. При создании X-2 использовались вулканизированные композиты, радиопоглощающие материалы, обшивка с "умными" датчиками, носовой пассивный радиолокационный датчик и инфракрасная система обнаружения.
В программе разработки X-2, стоимость которой оценивается в 500 млн. долл., задействованы многие компании аэрокосмического сектора промышленности Японии. По данным MHI, в программе участвуют около 200 компаний, а 90% комплектующих произведены в Японии. В число основных подрядчиков входят Subaru, которая изготовила крыло и хвост X-2, Kawasaki Heavy Industries, разработавшая кабину экипажа, IHI Corporation, поставившая турбовентиляторный двигатель XF5-1, специально разработанный для проекта.
Ожидается, что самолеты F-2 начнут сниматься с вооружения в конце 2020-х гг., а официальный представитель ATLA недавно подтвердил, что агентство в середине 2018 года примет решение, соответствует ли X-2 требованиям Воздушных сил самообороны Японии к перспективному истребителю.
Помимо X-2, ATLA оценивает ряд других вариантов замены F-2. В их числе возможность реализации совместной программы разработки с участием MHI и зарубежной компании-партнера, а также приобретение иностранной платформы, которая будет по лицензии производиться в Японии.
Потенциальными претендентами на поставку новых истребителей являются американские Boeing и Lockheed Martin, которые имеют давние традиции сотрудничества с японскими компаниями.
Программа замены истребителей F-2, получившая наименование F-3, предполагает возможность приобретения до 200 самолетов общей стоимостью около 20 млрд. долл.
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12.12.2017
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