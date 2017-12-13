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Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России

13.12.2017 ЦАМТО 224 3
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МиГ-29УБ и Eurofighter Typhoon
Истребители МиГ-29УБ (бортовой номер "33") ВВС Болгарии и Eurofighter Typhoon ВВС Италии.
Источник: Alexander Mladenov

ЦАМТО, 12 декабря. Минобороны Болгарии 7 декабря опубликовало на сайте Агентства государственных закупок страны объявление о начале конкурсной процедуры по реализации проекта "Интегрированной логистической поддержки истребителей МиГ-29".

Общая стоимость проекта, предусматривающего проведение ремонта, технического обслуживания и восстановления летной годности самолетов может составить 81,29 млн. левов (49 млн. долл. без учета НДС). Единственной приглашенной для участия в процедуре компанией стала РСК "МиГ", которая является производителем самолетов и владеет лицензиями на проведение их ремонта.

Как сообщает Dnevnik.bg, заказ предусматривает восстановление летной годности 15 истребителей МиГ-29, включая 12 одноместных МиГ-29А и три двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ. Планируется, что после завершения работ по контракту корпорация "МиГ" обеспечит ежегодный налет парка 15 МиГ-29 в объеме 1450 часов (1000 часов в год для одноместных истребителей и 450 часов для двухместных) при фиксированной стоимости летного часа. При этом, по крайней мере, 2/3 имеющихся истребителей должны быть постоянно пригодны к полетам. Срок действия рамочного соглашения на реализацию программы – 48 месяцев.

Начальная стоимость контракта оценивается в 41 млн. левов (без учета НДС). В случае реализации (с разрешения Кабинета министров Болгарии) опционов на выполнение дополнительных работ, общая стоимость соглашения может возрасти до 81,29 млн. левов.

По заявлению министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова, в настоящее время специалисты РСК МиГ" проводят техническую проверку всех самолетов МиГ-29 ВВС страны. С учетом того, что летный ресурс истребителей истекает в 2029 году, К.Каракачанов допустил возможность проведения модернизации самолетов.

Для справки: В рамках проекта приобретения новых многоцелевых истребителей, который был принят парламентом в прошлом году, возможность модернизации МиГ-29 оценивалась как более дорогостоящая и менее эффективная, чем покупка новых самолетов.

В то же время, проект покупки новых истребителей для ВВС Болгарии был заблокирован после прихода к власти по результатам выборов нового правительства. Специально созданная парламентская комиссия решила, что при проведении ранее объявленного тендера на поставку новых истребителей были допущены нарушения. Теперь процедура должна быть возобновлена практически с нуля. Основными претендентами на победу в конкурсе остаются шведская компания Saab с JAS-39 "Грипен", Португалия и США с бывшими в эксплуатации F-16 и Италия с "Тайфун" из наличия ВВС. Ранее К.Каракачанов также заявил, что Болгария может направить запрос на поставку самолетов F-18.

Бывший министр обороны страны Николай Ненчев уже обвинил действующее правительство в затягивании процедуры закупки новых истребителей для ВВС страны. По его словам, ремонт всего парка МиГ-29 означает отсутствие намерений перевооружить ВВС Болгарии эскадрильей новых самолетов.
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Италия
Португалия
Россия
США
Швеция
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
МиГ-29
Компании
SAAB
МиГ РСК

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
UA
Михаил Бордунов
7
№1
13.12.2017 15:29
ДаАААА, запутались братушки............
0
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AU
gvinpin
143
№2
13.12.2017 15:53
Дык, надо Ф-35 покупать, всего каких-то 95,000,000 зелёных. И будет вам счастие.
0
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RU
Сергей-82
11044
№3
13.12.2017 16:29
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Дык, надо Ф-35 покупать, всего каких-то 95,000,000 зелёных. И будет вам счастие.
Ну так 95 мил.дол это голый без движка,без шлема,а там еще оружие,обслуга и на выходе по 300-400 мил.дол за единицу.
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