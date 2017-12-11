"Русские - просто чертовы психи": Иностранцы о мастерстве русских пилотов



Многофункциональный истребитель Су-30СМ.

Источник: Кадр YouTube Многофункциональный истребитель Су-30СМ.Источник: Кадр YouTube

В Сети продолжают обсуждать по-настоящему профессиональные действия пилота истребителя Су-30СМ, продемонстрированные, как сообщается, в небе над Сирией. Речь идёт о действиях пилота истребителя, который буквально "приклеился" к транспортнику ВКС РФ Ил-76 и в течение несколько минут держался буквально в паре метров от погрузочного отсека самолёта.

После сброса с борта Ил-76 грузов Су-30СМ ещё некоторое время "повисел" за самолётом военно-транспортной авиации так, что носовая часть истребителя, казалось, вот-вот окажется внутри "76-го". Далее пилот Су-30СМ эффектным маневром "отклеился" от хвоста транспортника и продолжил патрулирование воздушного пространства.

Можно предположить, что Су-30СМ выполнял боевую задачу по сопровождению военно-транспортного самолёта. Приближаясь максимально близко к борту Ил-76 на время сброса с его борта груза, истребитель мог прикрывать транспортник от удара с земли ракетой ПЗРК. Как только опасность миновала и Ил-76 набрал необходимую высоту после "воздушной разгрузки", пилот Су-30СМ и увёл самолёт в зрелищном маневре.

Мастерство пилота Су-30СМ и полнейшая невозмутимость военнослужащих, находившихся в момент сброса груза в спецотсеке военного транспортника, не остались без комментариев со стороны не только российских, но и зарубежных пользователей. Подавляющее большинство комментариев носит восторженный характер, причём восторженные комментарии возникают не только из-за богатейшего функционала истребителя, но и из-за действий лётчика.

Комментарии иностранных пользователей:

Русские - это просто чёртовы психи. Не хотелось бы против таких воевать.

Это же очень рискованно. Но это достойно уважения!

Пилот - просто король воздуха

Чертовски удивительно, а изящное пикирование в конце просто захватывает дух.

Такое могут сделать только русские мастера. Приветствую Россию