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Начальник Генштаба ВС РФ прибыл с рабочим визитом в Токио

12.12.2017 ТАСС 138 0
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Валерий Герасимов обсудит с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано "актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности"

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудит проблемы глобальной и региональной безопасности с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано в ходе рабочей поездки в Токио, сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Токио для встречи с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано. На переговорах будут обсуждаться актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности", - сказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что положительные тенденции во взаимодействии России с Японией наметились по итогам встреч президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В этом году после длительного перерыва возобновлен диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2", развитием которого станут нынешние консультации.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Герасимов Валерий
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