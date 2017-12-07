Международный термоядерный реактор построили наполовину
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Международный термоядерный экспериментальный реактор ITER.
Источник: Panoramic / ZumaPress / Globallookpress.com
Международный термоядерный экспериментальный реактор ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, ИТЭР) наполовину построен, сообщает Daily Mail.
"Стакан наполовину полон, а не пуст", — отметил Тони Донн из EUROfusion — консорциума европейских исследовательских организаций и университетов, предоставляющих научные рекомендации по ITER. По словам генерального директора проекта Бернарда Биго, установку планируется запустить в 2025 году.
Стоимость программы ITER оценивается в 20 миллиардов евро. Основные участники проекта — Китай, ЕС, Индия, Япония, Южная Корея, Россия и США. Реактор считается самой сложной научной программой в истории человечества.
Проект термоядерного реактора должен позволить продемонстрировать и исследовать термоядерные технологии для их дальнейшего использования в мирных и коммерческих целях. Его создатели считают, что управляемый термоядерный синтез может стать энергией будущего и служить альтернативой современным газу, нефти и углю.
Строительство ITER разворачивается на юге Франции в исследовательском центре Кадараш в 60 километрах от Марселя. Работы начались в 2006 году. Исследователи отмечают безопасность, экологичность и доступность технологии по сравнению с обычной энергетикой.
В основе работы реактора ITER лежит термоядерная реакция слияния изотопов водорода, дейтерия и трития с образованием гелия и высокоэнергетического нейтрона. Для этого дейтерий-тритиевая смесь должна быть нагрета до температуры более ста миллионов градусов, что в пять раз превышает температуру Солнца.
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07.12.2017
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