Видео: Второй "эсминец будущего" вышел в море



Эсминец DDG-1001 Michael Monsoor типа Zumwalt.

Источник: Naval Today Эсминец DDG-1001 Michael Monsoor типа Zumwalt.Источник: Naval Today

В США вышел на ходовые испытания второй "эсминец будущего" DDG-1001 Michael Monsoor типа Zumwalt.

Как сообщает издание Naval Today, корабль вышел с верфи в городе Бат, штат Мэн, и отправился в Атлантический океан.

Сообщается также, что эсминец планируют передать ВМС США в течение будущего года, после прохождения всех проверок и испытаний.

Michael Monsoor строился на верфях Bath Iron Works с мата 2010 года. Это второй корабль этого проекта, ведется достройка и третьего эсминца - DDG-1002.

Издание сообщает, что изначально Пентагон хотел заказать 32 таких эсминца, но стоимость каждого корабля в процессе разработки существенно возросла. В результате заказ был сначала сокращен до 24 эсминцев, а потом вообще до трех.

Главное отличие эсминцев этого проекта - электрические силовые установки и то, что все оборудование, кроме оружия, работает на электрических двигателях. Разработчики утверждают, что это позволило существенно сократить вес корабля и за счет этого увеличить его скорость хода и маневренность.

Изначально проект электрических "эсминцев будущего" предполагал и широкое использование в составе их вооружения энергетического оружия. В частности, корабли должны были получить боевые лазеры и рельсотроны, от установки которых позднее отказались из-за ненадежности и дороговизны этого оружия.

Стоит отметить, что до сих пор американским судостроителям фатально не везет с "будущим". Сначала в десять раз был снижен объем государственного заказа на эти корабли. А потом еще и выяснилось, что для них нет боезапаса.

После того. как в октябре минувшего года головной эсминец проекта Zumwalt был передан ВМС США, обнаружилось, что его артиллерийским установкам нечем стрелять. Каждый снаряд для корабельных пушек на компьютерном управлении стоит порядка 800 тысяч долларов и ВМС США признали, что это слишком дорого для них.

Дмитрий Григорьев