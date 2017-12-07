Таманская дивизия показала делегации из Китая "танковый балет"
|
|
Танк Т-72. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
АЛАБИНО (Московская область), 7 дек - РИА Новости. Делегация Народно-освободительной армии Китая под руководством заместителя председателя Центрального военного совета КНР посетила гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа (ЗВО), дислоцированную в Московской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"Делегация Народно-освободительной армии Китая под руководством заместителя председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковника Чжана Юся в рамках международного военного сотрудничества посетила гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области", - говорится в сообщении.
В рамках визита представители китайской военной делегации встретились с командованием воинских частей, осмотрели учебно-материальную базу подразделений, а также ознакомились с порядком проведения занятий по боевой подготовке.
Иностранным гостям также продемонстрировали заезд танкового взвода по маршруту международных соревнований "Танковый биатлон" и выступление "танкового балета", отмечается в релизе.
В заключительной части визита китайская делегация посетила музей истории воинской части.
|
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.12.2017 На самых дальних рубежах
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
27.10.2017 Российские танкисты проводят "танковые дуэли" в горах Армении
12.09.2017 В Вооруженных силах Российской Федерации отметили День танкиста
11.09.2017 Олег Салюков: "Главная ударная сила"
11.09.2017 День танкиста. Досье
11.09.2017 "Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак России
05.09.2017 Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире