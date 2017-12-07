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Таманская дивизия показала делегации из Китая "танковый балет"

08.12.2017 РИА Новости 283 0
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Танк Т-72. Архивное фото
Танк Т-72. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

АЛАБИНО (Московская область), 7 дек - РИА Новости. Делегация Народно-освободительной армии Китая под руководством заместителя председателя Центрального военного совета КНР посетила гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа (ЗВО), дислоцированную в Московской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Делегация Народно-освободительной армии Китая под руководством заместителя председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковника Чжана Юся в рамках международного военного сотрудничества посетила гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области", - говорится в сообщении.

В рамках визита представители китайской военной делегации встретились с командованием воинских частей, осмотрели учебно-материальную базу подразделений, а также ознакомились с порядком проведения занятий по боевой подготовке.

Иностранным гостям также продемонстрировали заезд танкового взвода по маршруту международных соревнований "Танковый биатлон" и выступление "танкового балета", отмечается в релизе.

В заключительной части визита китайская делегация посетила музей истории воинской части.
07.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон

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