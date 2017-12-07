Опыт применения ВКС РФ в Сирии внедрили в программу Военной академии Генштаба
|
|
Генеральный штаб ВС РФ. Коллаж Андрея Седых.
Источник: Военно-промышленный курьер
Также слушатели изучают вопросы планирования перегруппировок войск на большие расстояния и применения группировки войск
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Опыт быстрого развертывания группировки российских войск в Сирии изучается в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России, заявил начальник академии Владимир Зарудницкий.
"Опыт применения российской группировки Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии уже внедрен в образовательный процесс академии", - сказал он накануне 185-летия со дня основания академии. Также слушатели изучают вопросы планирования перегруппировок войск на большие расстояния и применения группировки войск.
"Особое значение приобрело исследование и внедрение новых форм применения гуманитарных и миротворческих операций, действий сил и средств по примирению враждующих сторон. В этом направлении накоплен богатый опыт, он, безусловно, используется в образовательной деятельности и практике вооруженных сил", - добавил Зарудницкий.
Работа по исследованию и внедрению сирийского опыта продолжается в рамках военно-научной работы слушателей и преподавательского состава.
Новые технологии
Зарудницкий рассказал, что академия прошла ряд этапов по внедрению в образовательную и научную деятельность достижений в области информационных технологий. По его мнению, в академии есть реальные предпосылки для реализации программы создания "электронного вуза", которые планируется в полной мере реализовать после реконструкции.
В академии уже действуют центр военных игр, электронная библиотека, академия перешла на обучение по электронным учебникам, сформирован прообраз системы поддержки принятия решений при планировании и применении группировок войск.
"На сегодня в академии собрана уникальная база автоматизированного решения информационных, информационно- расчетных задач и моделей, используемых при поддержке и принятии решений, планировании военных действий, управлении войсками", - добавил Зарудницкий.
|
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.12.2017 На "Армии-2018" и "Неделе национальной безопасности" будут представлены более 20 тыс. образцов продукции и технологий
08.12.2017 "Удобная морская цель": на что способна авианосная "Королева"
06.12.2017 Новые подробности о программе российского перспективного боевого вертолета
06.12.2017 Шойгу: гособоронзаказ на 2017 год выполняется качественно и в срок
05.12.2017 Десант обрастает броней. Чем будут воевать ВДВ России в будущем
05.12.2017 Новую артбригаду в Подмосковье вооружили скорострельными гаубицами
30.11.2017 Дмитрий Остапчук: через 30 лет робот не оставит человеку места на поле боя
30.11.2017 Роботы заменят человека на поле боя через 30 лет, считает разработчик