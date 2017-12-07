Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Опыт применения ВКС РФ в Сирии внедрили в программу Военной академии Генштаба

08.12.2017 ТАСС 444 0
0
Понравилась новость?
 +3
Генеральный штаб ВС РФ
Генеральный штаб ВС РФ. Коллаж Андрея Седых.
Источник: Военно-промышленный курьер

Также слушатели изучают вопросы планирования перегруппировок войск на большие расстояния и применения группировки войск

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Опыт быстрого развертывания группировки российских войск в Сирии изучается в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России, заявил начальник академии Владимир Зарудницкий.

"Опыт применения российской группировки Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии уже внедрен в образовательный процесс академии", - сказал он накануне 185-летия со дня основания академии. Также слушатели изучают вопросы планирования перегруппировок войск на большие расстояния и применения группировки войск.

"Особое значение приобрело исследование и внедрение новых форм применения гуманитарных и миротворческих операций, действий сил и средств по примирению враждующих сторон. В этом направлении накоплен богатый опыт, он, безусловно, используется в образовательной деятельности и практике вооруженных сил", - добавил Зарудницкий.

Работа по исследованию и внедрению сирийского опыта продолжается в рамках военно-научной работы слушателей и преподавательского состава.

Новые технологии

Зарудницкий рассказал, что академия прошла ряд этапов по внедрению в образовательную и научную деятельность достижений в области информационных технологий. По его мнению, в академии есть реальные предпосылки для реализации программы создания "электронного вуза", которые планируется в полной мере реализовать после реконструкции.

В академии уже действуют центр военных игр, электронная библиотека, академия перешла на обучение по электронным учебникам, сформирован прообраз системы поддержки принятия решений при планировании и применении группировок войск.

"На сегодня в академии собрана уникальная база автоматизированного решения информационных, информационно- расчетных задач и моделей, используемых при поддержке и принятии решений, планировании военных действий, управлении войсками", - добавил Зарудницкий.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.12 01:47
  • 3
Россия испытала ракетные системы "Тор-М2"
  • 08.12 23:51
  • 3
ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран
  • 08.12 23:17
  • 227
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 08.12 21:27
  • 25
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 08.12 20:55
  • 3
Чем вооружат танки вместо обычных пушек
  • 08.12 20:53
  • 22
Морские истребители оснастили "сверхзвуковой смертью"
  • 08.12 20:19
  • 15
Новые крылья ВВС России
  • 08.12 20:14
  • 5655
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.12 19:11
  • 3
Росэлектроника разрабатывает технологию управления техникой с помощью взгляда
  • 08.12 18:42
  • 958
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 08.12 18:03
  • 4
"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страны; на долю его предприятий приходится четверть Гособоронзаказа - Путин
  • 08.12 17:52
  • 4
СМИ: Катар купит 12 истребителей "Рафаль" у Франции
  • 08.12 16:28
  • 4
"Вертолеты России" завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года
  • 08.12 16:19
  • 3
Турция попросила у США "Харриеры"
  • 08.12 15:48
  • 2
Видео: Второй "эсминец будущего" вышел в море
другие обсуждаемые темы