Опыт применения ВКС РФ в Сирии внедрили в программу Военной академии Генштаба



Генеральный штаб ВС РФ. Коллаж Андрея Седых.

Источник: Военно-промышленный курьер Генеральный штаб ВС РФ. Коллаж Андрея Седых.Источник: Военно-промышленный курьер

Также слушатели изучают вопросы планирования перегруппировок войск на большие расстояния и применения группировки войск

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Опыт быстрого развертывания группировки российских войск в Сирии изучается в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России, заявил начальник академии Владимир Зарудницкий.

"Опыт применения российской группировки Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии уже внедрен в образовательный процесс академии", - сказал он накануне 185-летия со дня основания академии. Также слушатели изучают вопросы планирования перегруппировок войск на большие расстояния и применения группировки войск.

"Особое значение приобрело исследование и внедрение новых форм применения гуманитарных и миротворческих операций, действий сил и средств по примирению враждующих сторон. В этом направлении накоплен богатый опыт, он, безусловно, используется в образовательной деятельности и практике вооруженных сил", - добавил Зарудницкий.

Работа по исследованию и внедрению сирийского опыта продолжается в рамках военно-научной работы слушателей и преподавательского состава.

Новые технологии

Зарудницкий рассказал, что академия прошла ряд этапов по внедрению в образовательную и научную деятельность достижений в области информационных технологий. По его мнению, в академии есть реальные предпосылки для реализации программы создания "электронного вуза", которые планируется в полной мере реализовать после реконструкции.

В академии уже действуют центр военных игр, электронная библиотека, академия перешла на обучение по электронным учебникам, сформирован прообраз системы поддержки принятия решений при планировании и применении группировок войск.

"На сегодня в академии собрана уникальная база автоматизированного решения информационных, информационно- расчетных задач и моделей, используемых при поддержке и принятии решений, планировании военных действий, управлении войсками", - добавил Зарудницкий.