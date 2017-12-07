Рособоронэкспорт обсуждает поставки вертолетов Ка-52 в Египет
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Вертолет Ка-52 Аллигатор. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
НОВО-ОГАРЕВО, 7 дек - РИА Новости. Ведутся консультации по поставкам вертолетов Ка-52 в Египет, заявил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Идут консультации", - сказал он.
Михеев уточнил, что "идут согласования облика вертолета, количества и так далее".
Пока понимания о конкретных сроках нет, ведутся принципиальные переговоры, добавил глава "Рособоронэкспорта".
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07.12.2017
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