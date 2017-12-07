Росэлектроника разрабатывает технологию управления техникой с помощью взгляда
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Холдинг «Росэлектроника».
Источник: Ростех
Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали прототип мобильного устройства, реагирующего на движение глаз человека. Разработка направлена на развитие технологии управления техникой с помощью взгляда. Прототип устройства представлен на выставке «Здравоохранение».
Разработка «Росэлектроники» способна фиксировать движение глаз и в зависимости от задач интерпретировать его как управляющий сигнал или как параметры процесса восприятия человеком визуальной информации. Трекер обеспечивает запись целого ряда параметров движения глаз человека и потенциально может стать частью комплекса регистрации и анализа различных биофизических сигналов в естественных условиях (Mobile Brain / Body Imaging). Разработка выполнена сотрудниками Института электронных управляющих машин им. И.С. Брука (ИНЭУМ, в структуре холдинга входит в дивизион АО «Системы управления»).
Аппаратная часть устройства представляет собой очки, оснащенные двумя парами цифровых видеокамер. Фронтальные камеры фиксируют информацию об окружающей обстановке, которая поступает оператору, две другие – с инфракрасной подсветкой – отслеживают движение его глаз. Программное обеспечение трекера позволяет осуществлять расчет как минимум семи наиболее распространенных метрик глазодвигательного поведения человека.
Объективная регистрация параметров движения глаз дает исследователям и разработчикам в области нейронаук мощный инструмент анализа процессов восприятия и переработки визуальной информации человеком. Мобильный трекер может использоваться при решении двух групп задач. Первая связана с пассивным сбором и анализом получаемой информации, например, в медицинских целях при исследовании пациентов, в том числе при ранней диагностике психических расстройств, или в коммерческих – при оценке эффективности рекламных материалов или интерфейса сайта.
Вторая группа задач связана с использованием вектора взгляда как управляющего сигнала в интерактивных системах.
В настоящее время мобильный трекер движения глаз уже применен специалистами «Росэлектроники» в аппаратуре АДК-01, которая предназначена для людей, неспособных на речевую или двигательную коммуникацию с окружающими из-за поражения нервной системы. Аппаратура оснащена специальным экраном, на который выводится интерфейс пользователя. Фиксируя движения глаз, а также временной интервал, в течение которого взгляд пациента сосредоточен на той или иной букве, устройство выводит эту букву на внешний монитор. Таким образом, пациент способен формировать сообщения для окружающих, в том числе, имеет возможность попросить о помощи.
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07.12.2017
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