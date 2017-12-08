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Турция попросила у США "Харриеры"

08.12.2017 Военный паритет 626 3
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Группа самолетов AV-8B Harrier II
Тихий океан, 23 апреля 2014-го года. Группа самолетов AV-8B Harrier II пролетает над десантным кораблем USS Boxer (LHD 4). Боксер с размещенным на нем 13-м экспедиционным отрядом морской пехоты (13 MEU) возвращается в порт приписки в Сан-Диего после восьмимесячного развертывания в западной части Тихого океана и областей ответственности Центрального командования США. (Фото специалиста 2-го класса по массовым коммуникациям Кенана О'Коннора (Kenan O'Connor), ВМС США).
Источник: strategypage.com

Турция пытается купить неизвестное количество истребителей Harrier до того времени, когда версия ударного самолета F-35B не станет доступна Анкаре. Такое сообщение сделали надежные источники в турецком и западном ВПК.

Ранее Jane’s сообщал, что Турция выразила Соединенным Штатам свою заинтересованность в приобретении 19-20 самолетов версии F-35B STOVL в дополнение к 100 F-35А, которые уже планируется закупить у компании Lockheed Martin.

Сначала Турция обратилась к Великобритании с предложением продать ей "Харриеры", а затем попросила США продать AV-8B из наличия Корпуса морской пехоты. С 2010 года "Харриеры" не используются в вооруженных силах Великобритании.



По материалам www.janes.com
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Турция
Продукция
F-35A
F-35B
Компании
Lockheed-Martin

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Vadim Martinov
89
№1
08.12.2017 12:26
Продайте им эти старые аварийные сввп пущай помучаются
0
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RU
4KOt
314
№2
08.12.2017 15:28
а зачем они им. у них есть авианосец?
0
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RU
Сергей-82
11001
№3
08.12.2017 16:19
Цитата, 4KOt сообщ. №2
а зачем они им. у них есть авианосец?
А что СВВП можно только с АВ ?В 1982 году они работали так
А так Турция планирует иметь УДК.
+1
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