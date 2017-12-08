Турция попросила у США "Харриеры"
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Тихий океан, 23 апреля 2014-го года. Группа самолетов AV-8B Harrier II пролетает над десантным кораблем USS Boxer (LHD 4). Боксер с размещенным на нем 13-м экспедиционным отрядом морской пехоты (13 MEU) возвращается в порт приписки в Сан-Диего после восьмимесячного развертывания в западной части Тихого океана и областей ответственности Центрального командования США. (Фото специалиста 2-го класса по массовым коммуникациям Кенана О'Коннора (Kenan O'Connor), ВМС США).
Источник: strategypage.com
Турция пытается купить неизвестное количество истребителей Harrier до того времени, когда версия ударного самолета F-35B не станет доступна Анкаре. Такое сообщение сделали надежные источники в турецком и западном ВПК.
Ранее Jane’s сообщал, что Турция выразила Соединенным Штатам свою заинтересованность в приобретении 19-20 самолетов версии F-35B STOVL в дополнение к 100 F-35А, которые уже планируется закупить у компании Lockheed Martin.
Сначала Турция обратилась к Великобритании с предложением продать ей "Харриеры", а затем попросила США продать AV-8B из наличия Корпуса морской пехоты. С 2010 года "Харриеры" не используются в вооруженных силах Великобритании.
По материалам www.janes.com
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07.12.2017
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Vadim Martinov
89
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№1
08.12.2017 12:26
Продайте им эти старые аварийные сввп пущай помучаются
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Сергей-82
11001
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№3
08.12.2017 16:19
Цитата, 4KOt сообщ. №2
а зачем они им. у них есть авианосец?А что СВВП можно только с АВ ?В 1982 году они работали так
А так Турция планирует иметь УДК.
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