ВКС РФ могут получить три истребителя пятого поколения Су-57 в 2018 году - Бондарев
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Совместный полет трех ПАК ФА во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г.
Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com
Самолет будет вооружен крылатыми ракетами, ракетами "воздух-воздух", 30-мм пушкой
Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2018 году получат несколько истребителей пятого поколения Су-57 из первой установочной партии, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.
"Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) или Су-57, модернизированный вариант Т-50, планируется принять на вооружение в следующем году", - сказал В.Бондарев, до недавнего времени - главком ВКС РФ.
По его словам, первая установочная партия составит 12 истребителей.
"В начале, в следующем году, ВКС получат только 2-3 единицы. Это суперсовременные, а значит, достаточно дорогие самолёты, их серийное производство невозможно наладить в короткие сроки. Но со временем, конечно, мы поставим на поток выпуск этих, как их называют в обиходе, самолётов-невидимок", - заявил В.Бондарев.
По его словам, Су-57 будут оснащены крылатыми ракетами, ракетами "воздух-воздух", обычным вооружением, высокоточным оружием, которое практически незаметно для радиолокационного распознавания, 30-мм авиационной пушкой.
"Это эффективнейшие средства неядерного сдерживания. Мы возлагаем большие надежды на ПАК ФА как на флагман отечественного парка истребителей в будущем", - сказал В.Бондарев.
Во вторник совершил первый полет Су-57 с новым двигателем. Самолет получил силовую установку пятого поколения разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
До последнего времени в летных испытаниях участвовали 9 летных образцов Т-50 с двигателем "первого этапа".
"5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М.М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа. Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания", - сказали в пресс-службе Минпромторга РФ.
ПАК ФА - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
Минобороны России планирует подписать контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 году с поставкой машин в 2019 году, сообщил ранее замминистра обороны Юрий Борисов.
Ранее глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что для Т-50 создают новые ракеты. "Т-50 получит к 2017 году шесть принципиально новых ракет, к 2020 году - еще шесть. Четыре образца ракет внутрифюзеляжного размещения уже созданы и проходят испытания",- заявил Б.Обносов.
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07.12.2017
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