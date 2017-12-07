ВКС РФ могут получить три истребителя пятого поколения Су-57 в 2018 году - Бондарев



Совместный полет трех ПАК ФА во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г.

Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com Совместный полет трех ПАК ФА во время генеральной репетиции МАКС-2013 26 августа 2013г.Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com

Самолет будет вооружен крылатыми ракетами, ракетами "воздух-воздух", 30-мм пушкой

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2018 году получат несколько истребителей пятого поколения Су-57 из первой установочной партии, сообщил "Интерфаксу" в четверг глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.

"Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) или Су-57, модернизированный вариант Т-50, планируется принять на вооружение в следующем году", - сказал В.Бондарев, до недавнего времени - главком ВКС РФ.

По его словам, первая установочная партия составит 12 истребителей.

"В начале, в следующем году, ВКС получат только 2-3 единицы. Это суперсовременные, а значит, достаточно дорогие самолёты, их серийное производство невозможно наладить в короткие сроки. Но со временем, конечно, мы поставим на поток выпуск этих, как их называют в обиходе, самолётов-невидимок", - заявил В.Бондарев.

По его словам, Су-57 будут оснащены крылатыми ракетами, ракетами "воздух-воздух", обычным вооружением, высокоточным оружием, которое практически незаметно для радиолокационного распознавания, 30-мм авиационной пушкой.

"Это эффективнейшие средства неядерного сдерживания. Мы возлагаем большие надежды на ПАК ФА как на флагман отечественного парка истребителей в будущем", - сказал В.Бондарев.

Во вторник совершил первый полет Су-57 с новым двигателем. Самолет получил силовую установку пятого поколения разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

До последнего времени в летных испытаниях участвовали 9 летных образцов Т-50 с двигателем "первого этапа".

"5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М.М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа. Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания", - сказали в пресс-службе Минпромторга РФ.

ПАК ФА - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Минобороны России планирует подписать контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 году с поставкой машин в 2019 году, сообщил ранее замминистра обороны Юрий Борисов.

Ранее глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что для Т-50 создают новые ракеты. "Т-50 получит к 2017 году шесть принципиально новых ракет, к 2020 году - еще шесть. Четыре образца ракет внутрифюзеляжного размещения уже созданы и проходят испытания",- заявил Б.Обносов.