Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Операция в Сирии позволила создать серьезный задел для работы над перспективными образцами авиатехники - генконструктор ОАК

08.12.2017 Интерфакс-АВН 394 0
0
Понравилась новость?
 +3
Су-27СМ3
Демонстрация истребителя Су-27СМ3 ВКС России (бортовой номер "62 красный", регистрационный номер RF-93664, серийный номер 41001) президенту Сирии Башару Асаду на авиабазе Хмеймим (Сирия), 27.06.2017.
Источник: пресс-служба президента Сирии / /www.facebook.com/SyrianPresidency

Хмеймим (Сирия). 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) во главе с генконструктором Сергеем Коротковым проводят на авиабазе Хмеймим анализ итогов применения авиакомплексов в операции российских Вооруженных сил в Сирии.

Совместно с командованием смешанного авиационного полка, дислоцирующегося на авиабазе Хмеймим, С.Коротков провел встречу с летчиками и инженерно-техническим составом. Они обсудили летные качества эксплуатируемых авиационных комплексов, проработали планы дальнейших действий по усовершенствованию техники.

"Мы работаем в хорошем тандеме с нашей промышленностью, - сообщил журналистам полковник ВКС России Сергей Котегоренко. - Все возникающие в ходе эксплуатации авиатехники вопросы мы совместно устраняем в самые кратчайшие сроки".

В свою очередь С.Коротков сообщил, что с первого дня нахождения российской авиатехники в Сирии ОАК тщательно отслеживает результаты применения боевой техники и вооружений, а также оперативно реагирует на все запросы военных.

"Здесь, на авиабазе Хмеймим, с самого начала операции находятся наши технические бригады, обеспечивающие бесперебойную и эффективную эксплуатацию авиационной техники и вооружений. Мы плотно работаем с главным командованием ВКС России, решая вопросы фактически в режиме онлайн. И это сотрудничество показывает реальные результаты уже сегодня", - сказал он.

Генконструктор отметил, что "авиационная техника подтвердила возможность эксплуатации в тяжелых погодных условиях, в том числе во время песчаных бурь и при температурах до 60 градусов Цельсия, характеристики всепогодности".

"За время операции в Сирии мы получили колоссальный опыт эксплуатации и боевого применения, и этот задел уже используется при проектировании новых авиационных комплексов, а также в программах модернизации ранее принятой на вооружение техники. Сирийская операция позволила создать серьезный научный задел для работы над перспективными образцами авиационной техники", - добавил С.Коротков.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
ОАК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.12 01:47
  • 3
Россия испытала ракетные системы "Тор-М2"
  • 08.12 23:51
  • 3
ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран
  • 08.12 23:17
  • 227
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 08.12 21:27
  • 25
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 08.12 20:55
  • 3
Чем вооружат танки вместо обычных пушек
  • 08.12 20:53
  • 22
Морские истребители оснастили "сверхзвуковой смертью"
  • 08.12 20:19
  • 15
Новые крылья ВВС России
  • 08.12 20:14
  • 5655
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.12 19:11
  • 3
Росэлектроника разрабатывает технологию управления техникой с помощью взгляда
  • 08.12 18:42
  • 958
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 08.12 18:03
  • 4
"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страны; на долю его предприятий приходится четверть Гособоронзаказа - Путин
  • 08.12 17:52
  • 4
СМИ: Катар купит 12 истребителей "Рафаль" у Франции
  • 08.12 16:28
  • 4
"Вертолеты России" завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года
  • 08.12 16:19
  • 3
Турция попросила у США "Харриеры"
  • 08.12 15:48
  • 2
Видео: Второй "эсминец будущего" вышел в море
другие обсуждаемые темы