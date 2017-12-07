Операция в Сирии позволила создать серьезный задел для работы над перспективными образцами авиатехники - генконструктор ОАК



Демонстрация истребителя Су-27СМ3 ВКС России (бортовой номер "62 красный", регистрационный номер RF-93664, серийный номер 41001) президенту Сирии Башару Асаду на авиабазе Хмеймим (Сирия), 27.06.2017.

Источник: пресс-служба президента Сирии / /www.facebook.com/SyrianPresidency Демонстрация истребителя Су-27СМ3 ВКС России (бортовой номер "62 красный", регистрационный номер RF-93664, серийный номер 41001) президенту Сирии Башару Асаду на авиабазе Хмеймим (Сирия), 27.06.2017.Источник: пресс-служба президента Сирии / /www.facebook.com/SyrianPresidency

Хмеймим (Сирия). 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) во главе с генконструктором Сергеем Коротковым проводят на авиабазе Хмеймим анализ итогов применения авиакомплексов в операции российских Вооруженных сил в Сирии.

Совместно с командованием смешанного авиационного полка, дислоцирующегося на авиабазе Хмеймим, С.Коротков провел встречу с летчиками и инженерно-техническим составом. Они обсудили летные качества эксплуатируемых авиационных комплексов, проработали планы дальнейших действий по усовершенствованию техники.

"Мы работаем в хорошем тандеме с нашей промышленностью, - сообщил журналистам полковник ВКС России Сергей Котегоренко. - Все возникающие в ходе эксплуатации авиатехники вопросы мы совместно устраняем в самые кратчайшие сроки".

В свою очередь С.Коротков сообщил, что с первого дня нахождения российской авиатехники в Сирии ОАК тщательно отслеживает результаты применения боевой техники и вооружений, а также оперативно реагирует на все запросы военных.

"Здесь, на авиабазе Хмеймим, с самого начала операции находятся наши технические бригады, обеспечивающие бесперебойную и эффективную эксплуатацию авиационной техники и вооружений. Мы плотно работаем с главным командованием ВКС России, решая вопросы фактически в режиме онлайн. И это сотрудничество показывает реальные результаты уже сегодня", - сказал он.

Генконструктор отметил, что "авиационная техника подтвердила возможность эксплуатации в тяжелых погодных условиях, в том числе во время песчаных бурь и при температурах до 60 градусов Цельсия, характеристики всепогодности".

"За время операции в Сирии мы получили колоссальный опыт эксплуатации и боевого применения, и этот задел уже используется при проектировании новых авиационных комплексов, а также в программах модернизации ранее принятой на вооружение техники. Сирийская операция позволила создать серьезный научный задел для работы над перспективными образцами авиационной техники", - добавил С.Коротков.