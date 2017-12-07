Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Тихим океаном с аэродрома в Индонезии



Стратегические бомбардировщики Ту-95МС (бортовые номера "47 красный" и "49 красный") и военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС России на аэродроме Биак (архипелаг Биак, провинция Папуа, Индонезия), 05.12.2017.

Источник: Министерство обороны России Стратегические бомбардировщики Ту-95МС (бортовые номера "47 красный" и "49 красный") и военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС России на аэродроме Биак (архипелаг Биак, провинция Папуа, Индонезия), 05.12.2017.Источник: Министерство обороны России

Как сообщили в Минобороны РФ, продолжительность полета составила более восьми часов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели восемь часов над нейтральными водами южной части Тихого океана, выполняя задачи воздушного патрулирования, вылетев с аэродрома в Индонезии. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"Вылет самолетов дальней авиации осуществлялся с аэродрома Биак Республики Индонезия. Продолжительность полета составила более восьми часов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в российском военном ведомстве, дальняя авиация регулярно проводит полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - добавили в Минобороны.

Во вторник в военном ведомстве сообщили, что два Ту-95МС и два самолета Ил-76МД ВКС РФ нанесли международный визит в Индонезию, вылетев с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак. Над акваторией Тихого океана они совершили попутную дозаправку топливом в воздухе.