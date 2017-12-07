Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На МиГ-29СМТ в Сирии опробуют новые и перспективные виды вооружения самолетов

08.12.2017 ТАСС 494 0
0
Понравилась новость?
 +5
Многоцелевой истребитель МиГ-29СМТ
Многоцелевой истребитель МиГ-29СМТ.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Генконструктор ОАК Сергей Коротков отметил, что участие в боевых вылетах позволяет подтвердить надежность и эффективность новых авиационных комплексов

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-29СМТ, который ВКС РФ успешно применяют в Сирии в борьбе с террористами, станет основой для проверки новых и перспективных систем вооружения самолетов. Об этом сообщил журналистам генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

"Программа освоения МиГ-29СМТ будет продолжена, в том числе с целью проверки эффективности поражения новыми и перспективными системами вооружения. Полученный в Сирии опыт будет учтен в эксплуатации данных самолетов, а также внедрен в рамках разработки новых авиационных комплексов марки "МиГ", в том числе МиГ-35", - сказал он. Генконструктор ОАК уточнил, что в сентябре партия авиационных комплексов МиГ-29СМТ была направлена на авиабазу Хмеймим для апробации. Коротков во главе делегации ОАК проводит на авиабазе анализ итогов применения авиакомплексов в операции российских Вооруженных сил в Сирии.

"Участие в боевых вылетах новых авиационных комплексов позволяет подтвердить их надежность и эффективность, а также оценить работу комплекса бортовой радиоэлектроники и вооружения", - отметил генконструктор.

Коротков добавил, что за два с половиной месяца эксплуатации самолеты совершили более 140 боевых вылетов, выполняя задачи по уничтожению инфраструктуры террористов. По его словам, в Сирии МиГ-29СМТ "выполняли боевые задачи по поражению баз террористов автономно, а также совместно с самолетами Су-34 и Су-35". Он добавил, что также МиГ-29СМТ выполнили задачи по сопровождению бомбардировщиков Ту-22М3.

"МиГ-29СМТ показал мобильность и простоту в эксплуатации при высоких показателях боевой эффективности. Проверка боевых возможностей модернизированного фронтового истребителя МиГ-29СМТ подтвердила работоспособность режимов применения авиационных бомб, корректируемых авиационных бомб и управляемых авиационных ракет класса "воздух - поверхность" с точностями, соответствующими ТТЗ на комплекс, а также их превосходящими", - добавил он.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
МиГ-29СМТ
МиГ-35
Су-34
Ту-22
Компании
ОАК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.12 01:47
  • 3
Россия испытала ракетные системы "Тор-М2"
  • 08.12 23:51
  • 3
ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран
  • 08.12 23:17
  • 227
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 08.12 21:27
  • 25
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 08.12 20:55
  • 3
Чем вооружат танки вместо обычных пушек
  • 08.12 20:53
  • 22
Морские истребители оснастили "сверхзвуковой смертью"
  • 08.12 20:19
  • 15
Новые крылья ВВС России
  • 08.12 20:14
  • 5655
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.12 19:11
  • 3
Росэлектроника разрабатывает технологию управления техникой с помощью взгляда
  • 08.12 18:42
  • 958
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 08.12 18:03
  • 4
"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страны; на долю его предприятий приходится четверть Гособоронзаказа - Путин
  • 08.12 17:52
  • 4
СМИ: Катар купит 12 истребителей "Рафаль" у Франции
  • 08.12 16:28
  • 4
"Вертолеты России" завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года
  • 08.12 16:19
  • 3
Турция попросила у США "Харриеры"
  • 08.12 15:48
  • 2
Видео: Второй "эсминец будущего" вышел в море
другие обсуждаемые темы