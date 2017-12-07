Эксперт: победа Путина на выборах обеспечит развитие российской армии



Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах 2018 года позволит сохранить преемственность в области военного строительства и продолжить осуществление всех оборонных программ, нацеленных на восстановление могущества российской армии, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В среду Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. В ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде он сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента РФ.

"Путин является политиком, с именем которого связано возрождение России в качестве великой державы и восстановление могущества Вооруженных сил РФ. Именно им были приняты все ключевые программы в области военного строительства, обеспечено их финансирование, и сегодня Россия является самодостаточной мощной военной державой. Победа этого кандидата позволит продолжить осуществление указанных программ", - сказал Коротченко.

Эксперт также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство личного состава Вооруженных сил России, других силовых ведомств будут голосовать именно за Путина.

"В среде военных экспертов, офицерского корпуса верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслуживает только самой высочайшей оценки, как патриот, государственник, продолжатель дела поколений руководителей нашей страны по восстановлению ее могущества и занятия надлежащего места в мире", - добавил эксперт.