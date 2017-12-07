Эксперт: победа Путина на выборах обеспечит развитие российской армии
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах 2018 года позволит сохранить преемственность в области военного строительства и продолжить осуществление всех оборонных программ, нацеленных на восстановление могущества российской армии, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В среду Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. В ходе встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде он сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента РФ.
"Путин является политиком, с именем которого связано возрождение России в качестве великой державы и восстановление могущества Вооруженных сил РФ. Именно им были приняты все ключевые программы в области военного строительства, обеспечено их финансирование, и сегодня Россия является самодостаточной мощной военной державой. Победа этого кандидата позволит продолжить осуществление указанных программ", - сказал Коротченко.
Эксперт также выразил уверенность в том, что подавляющее большинство личного состава Вооруженных сил России, других силовых ведомств будут голосовать именно за Путина.
"В среде военных экспертов, офицерского корпуса верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслуживает только самой высочайшей оценки, как патриот, государственник, продолжатель дела поколений руководителей нашей страны по восстановлению ее могущества и занятия надлежащего места в мире", - добавил эксперт.
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06.12.2017
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Восход
13405
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№1
07.12.2017 03:54
Из Кремля своими ногами не выходят, только выносят.
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askme
274
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№3
07.12.2017 06:09
Вот пусть те, кто тявкнули, выдвигают свою кандидатуру, а иначе это именно тявкание.
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gerrfrost
3013
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№4
07.12.2017 09:15
Под выборы статистика попёрла: сказали, что ВВП России в 2019 году впервые превысит 100 триллионов руб... Вместо 92 трлн.руб в этом... Не знаю, как они этого достигнут при росте в 1,5-2% в год...
https://iz.ru/680060/2017-12-07/vvp-rossii-v-2019-godu-vpervye-v-istorii-prevysit-100-trln-rublei
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Восход
13405
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№5
07.12.2017 09:57
Под выборы статистика попёрла: сказали, что ВВП России в 2019 году впервые превысит 100 триллионов руб... Вместо 92 трлн.руб в этом... Не знаю, как они этого достигнут при росте в 1,5-2% в год...
Инфа 146%
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Антонович
6
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№6
07.12.2017 11:21
Цитата, q
А как иначе, в армии строем голосуют , а силовики это опричники Путина, куда им деваться ! . Пусть этот "иксперт" лучше расскажет сколько предприятий ВПК пустили под нож, обанкротили и разворовали за время правления Путина !
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KillaKan
1442
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№7
07.12.2017 11:59
Из Кремля своими ногами не выходят, только выносят.
А в чем проблема ? :) Вам хочется разнообразия ?
Цитата, askme сообщ. №3
Вот пусть те, кто тявкнули, выдвигают свою кандидатуру, а иначе это именно тявкание
Боюсь, что тут немного не те люди которые могут выдвинуть свою кандидатуру )
Под выборы статистика попёрла: сказали, что ВВП России в 2019 году впервые превысит 100 триллионов руб... Вместо 92 трлн.руб в этом... Не знаю, как они этого достигнут при росте в 1,5-2% в год...
Почему нет ? Раздуют ипотечный рынок, услуги итп...
А как иначе, в армии строем голосуют
Ну и тупые большинство.
а силовики это опричники Путина, куда им деваться
Может рабы ? Просто вы бы почитали что такое опричнина :))))))))
обанкротили и разворовали за время правления Путина !
Может Ельцина ? Что вы все путаете то ? :)
З.Ы Что в целом про слова эксперта то он прав, с чего вдруг Путину если он останется у власти сворачивать поддержку армии ?
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Воин3D
1387
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№8
07.12.2017 13:38
Из Кремля своими ногами не выходят, только выносят.+1
Ага, с белым олимпийским флагом. Чего не было за всю историю государства Российского.
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Олег Бахарев
1968
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№9
07.12.2017 14:13
Из Кремля своими ногами не выходят, только выносят.Ельцин в 1999, Путин в 2008 и Медведев в 2012 - сами ушли.
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ОсА
159
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№10
07.12.2017 14:15
Под выборы статистика попёрла: сказали, что ВВП России в 2019 году впервые превысит 100 триллионов руб... Вместо 92 трлн.руб в этом... Не знаю, как они этого достигнут при росте в 1,5-2% в год...Немного опустят курс рубля ???
С 2000-го в рублях ВВП уже более чем удесятерилось, в долларах все никак не удвоится.
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Воин3D
1387
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№11
07.12.2017 14:33
Ельцин в 1999, Путин в 2008 и Медведев в 2012 - сами ушли.задам один простой вопрос: почему у нас во всем Россия виновата? не кто-то конкретно за определенную последовательность действий, а вообще все. Мной очень уважаемый человек говорил: у каждой ошибки есть свое имя, отчество и фамилия. Почему, вами так уважаемый человек винит во всем всю страну?
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Leron
3209
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№12
07.12.2017 14:44
Цитата, Воин3D сообщ. №8напомню 1992 год
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Восход
13405
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№13
07.12.2017 16:23
Ельцин в 1999Ушел ли Ельцин или после его скоропостижной смерти несколько месяцев "правил" двойник?
Найдите для интереса несколько интервью года 1997 и 1998 и посмотрите как Ельцину сложно говорить, с каким усилием он произносит слова и формулирует предложения. А потом посмотрите интервью с инаугурации Путина, где он говорит быстро и практически без акцента...
Ну или вот одно из последних его интервью, посмотрите его целиком
Путин в 2008 и Медведев в 2012 - сами ушлиА они ушли? Они вроде как никуда и не уходили )
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KillaKan
1442
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№14
07.12.2017 16:58
Цитата, Восход сообщ. №13
Ушел ли Ельцин или после его скоропостижной смерти несколько месяцев "правил" двойник?
Ну тогда еще про "уши Путина" стоит тут напомнить :)
Цитата, Восход сообщ. №13
Найдите для интереса несколько интервью года 1997 и 1998 и посмотрите как Ельцину сложно говорить, с каким усилием он произносит слова и формулирует предложения. А потом посмотрите интервью с инаугурации Путина, где он говорит быстро и практически без акцента...
Он забывает текст и путает слова. На инаугурации.
Тем более вы исключаете, что человеку может становиться лучше ? Конечно, что такому как Ельцин, обязано становиться только хуже (и попасть он должен в АД :))), но это теорию опровергает его коллега, ныне почему то еще здравствующий )
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wedmed5
788
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№15
07.12.2017 17:48
Я не особо политически грамотно подкован, работой нынешнего правительства удовлетворён и не удовлетворён примерно в равной степени, но, по честному говоря, остальным кандидатам веры ещё меньше. Я бы с удовольствием отдал голос за кого-то лучшего чем ВВП, но есть ли такие в нынешнем списке кандидатов?
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